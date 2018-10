Zanmari Baré sera en concert au Kabardock au Port le vendredi 13 octobre 2018 à partir de 20h30,. Le première partie sera assurée par l'artiste Ann O'aro. Samedi ce sont les bébés qui seront à l'honneur avec un concert par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie.

Ann O'aro se chargera d'ouvrir la scène et de chauffer les invités. Accompagnée par le dispositif Békali, elle présentera son nouveau projet musical.

Zanmari Baré, dont le deuxième album "Voun" est sorti en 2018, sera la tête d'affiche de cette soirée. Rempli de poésie, d'histoires et d'hommages cet album met en lumière les divers phénomènes de société. L'artiste donne à entendre ce qui lui tient à coeur dans un pur style maloya.

Le samedi 13 octobre à 10h et 15h, un concert pour les bébés est prévu. Ambiance cosy et chaleureuse, la salle sera amménagé pour le bien-être des petits et de leurs parents. A l'origine, Toutouig La La est une berceuse bretonne, Chapi Chapo et les petites musiques de pluie propose une parenthèse enchantée où il est possible de bouger au sol, somnoler, caliner bébé ou encore rêver.

jb/www.ipreunion.com