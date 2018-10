Les membres des jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis dévoilaient ce jeudi matin 18 octobre 2018 à l'Hôtel de ville de Saint-Denis en présence des organisateurs et partenaires, les romans finalistes en lice pour l'édition 2018 de ces prix littéraires

Rendez-vous désormais attendu du monde littéraire francophone, le Grand Prix du Roman Métis, initié par la Ville de Saint-Denis, la Direction des affaires culturelles

de La Réunion et La Réunion des Livres avec le soutien de la Sofia, récompense depuis 2010 un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.

Cette année encore, les éditeurs du monde francophone ont répondu présents, avec l’inscription de 30 romans d’auteurs originaires de La Réunion, de la France hexagonale, de Guadeloupe, de Martinique, des Comores, de Madagascar, de Maurice, d’Algérie, du Cameroun, de Centrafrique, du Chili, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de Haïti, du Liban, du Rwanda, du Sénégal, de Syrie et du Togo.

Ces romans ont été lus avec attention par le jury du Grand Prix du Roman Métis, composé de professionnels du monde du livre (Mohammed Aïssaoui, Nathacha Appanah, Tahar Ben Jelloun, Patrice Boyer, Yannick Lepoan, Marie-Jo Lo-Thong, Patricia Lof-Amédé, Valérie Magdelaine, Yamen Manai et Philippe Vallée) et qui a récompensé depuis sa création Maryse Condé, Lyonel Trouillot, Tierno Monénembo, Léonora Miano, In Koli Jean Bofane, Mohamed M’Bougar Sarr, Douna Loup et Yamen Manai.

Ils l’ont également été par le jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis, composé de douze lecteurs âgés de 19 à 67 ans, inscrits à la médiathèque et dans les bibliothèques de la ville (Mariane Belisme, Valérie Canaguy, Nathalie Dosso, Sanja Giraud, Gilles Hendel, Anaïs Lauret, Jacqueline Payet, Isabelle Poncharville, Aurélie Poret, Jean- Jacques Richart, Françoise Tamachia et Christelle Trébois).

Souhaitant renforcer le goût de la lecture auprès des plus larges publics, la Ville de Saint-Denis et la Direction des affaires culturelles de La Réunion ont créé l’an dernier ce prix, qui a récompensé pour sa première édition la romancière mauricienne Nathacha Appanah.

Les deux jurys dévoileront aux médias leurs lauréats jeudi 15 novembre 2018. décembre 2018 lors d’une cérémonie publique à l’Hôtel de ville de Saint-Denis puis iront à la

rencontre des lecteurs en bibliothèques.

Grand Prix du Roman Métis - Finalistes 2018

Miguel Bonnefoy, Sucre noir (Rivages)

Jadd Hilal , Des Ailes au loin (Elyzad)

Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud)

Véronique Olmi, Bakhita (Albin Michel)

Prix du Roman Métis des Lecteurs - Finalistes 2018 :

Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud)

Jennifer Richard, Il est à toi ce beau pays (Albin Michel)

Olivier Rogez, L’ivresse du sergent Dida (Le Passage)

Mohammed M’Bougar Sarr, Silence du choeur (Présence Africaine)