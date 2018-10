Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Issu d'une réflexion initiée par les acteurs cinématographiques de l'Océan Indien (FIFAI à la Réunion, CIFF aux Comores, Rencontres films courts à Madagascar ou Îles court à Maurice) et de différentes instances associatives et syndicales, ce projet de diffusion de vidéo à la demande s'adapte aux outils et moyens de communication modernes pour valoriser le cinéma de la zone Océan Indien. La plateforme est déjà en ligne et l'abonnement sans engagement est à 5? par mois.

