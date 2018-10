Les Journées nationales de l'architecture se déroulent les 19, 20 et 21 octobre 2018. Elles ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l'architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve. A la Réunion des cabinets d'architectes ouvrent leurs portes au grand public.

Le ministère de la Culture est le responsable de la politique de l'architecture. Il favorise les créations architecturales et veille à la promotion de la qualité architecturales et paysagère dans les espaces naturels et bâtis. L'action du ministère consiste à promouvoir l'architecture à l'aide de labels, de la politique éducative artistique et culture. A mettre en avant la réglementation de l'architecture et contribuer à l'application de celle-ci, à promouvoir la qualité architecturale et paysagère des constructions, à contribuer à la qualité des projets d'aménagement des territoires urbains et ruraux, conseiller les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets ou encore contribuer à la prise en compte de la politique culturelle de l'Etat dans la politique de la ville et du renouvellement urbain.

Cet évènement est également relayé à la Réunion où 5 cabinets d'architectes ouvrent leurs portes au public.

Chan Liat Architecte vendredi 19 et samedi 20 octobre de 14h30 à 20h30 à Sainte Marie,

Cabinet Cazarchi vendredi 19 et samedi 20 octobre de 10h à 20h30 à Saint-Paul,

M la compagnie vendredi 19 et samedi 20 de 10h à 20h30,

Olivier Colette architecte samedi 20 octobre de 10h à 20h30

Cosson Christophe architecte à Saint-Pierre.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) participe également à ces Journées en invitant le grand public à découvrir les deux expositions Boutiks fonnkér et Boutiks lontan vendredi 19 octobre matin de 8h30 à 12h30 dans ses locaux au 12 rue Monseigneur de Beaumont à Saint-Denis. Boutiks Lontan présente le travail du photographe François-Louis Athenas.

Retrouvez les dates et les horaires pour les portes ouvertes des Journées nationales de l'architecture sur https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion

