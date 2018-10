Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Mercredi 24 Octobre à 12H16

Quatre week-ends pour un festival qui part à la rencontre du territoire et du patrimoine avec des compagnies locales mais aussi de métropole, de Madagascar et d'Afrique Du Sud. Du 6 octobre au 20 octobre, différents spectacles ont eu lieu à La Possession, à la Cité du Volcan et au musée Stella Matutina de Saint-Leu. La soirée de clôture est organisée avec La Cité des Arts avec un évènement de grande ampleur.

