Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Un rêve. Puis un clown et une danseuse d'une boîte à musique libre de ses mouvements. Ce songe, porté par les chansons et la musique de Davy Sicard nous propulse en enfance, entre cirque, illusion et réalité. Trois ans après son dernier album, l'artiste imagine un véritable concert-spectacle, en représentation pour trois dates seulement. "Zanfan rev" passe par le Maloya kabosé, une valse, des rythmes de reggae et de blues. Le chanteur veut également sensibiliser son public aux personnes "autrement capable". Tout le spectacle est interprété en langue des signes pour les personnes malentendantes. Imaz Press a rencontré ce grand rêveur pour parler de ses inspirations, son amour de la culture créole et ses projets futurs.

Un rêve. Puis un clown et une danseuse d'une boîte à musique libre de ses mouvements. Ce songe, porté par les chansons et la musique de Davy Sicard nous propulse en enfance, entre cirque, illusion et réalité. Trois ans après son dernier album, l'artiste imagine un véritable concert-spectacle, en représentation pour trois dates seulement. "Zanfan rev" passe par le Maloya kabosé, une valse, des rythmes de reggae et de blues. Le chanteur veut également sensibiliser son public aux personnes "autrement capable". Tout le spectacle est interprété en langue des signes pour les personnes malentendantes. Imaz Press a rencontré ce grand rêveur pour parler de ses inspirations, son amour de la culture créole et ses projets futurs.