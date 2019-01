Beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais profitent de leur temps libre pendant les vacances pour se reposer. Pour les plus motivés, la Réunion offre un terrain de jeu parfait pour s'évader. Si certaines randonnées sont très techniques et très difficiles il existe une multitude de sentiers à explorer en famille, entre amis ou en solo. Voici quelques circuits accessibles au plus grand nombre afin de profiter de ce la nature a de plus beau à offrir.

Mafate : Col des Bœufs – La Nouvelle

Pour cette randonnée, il faut se rendre au départ du sentier au Col des Bœufs à Salazie puis de suivre le sentier qui mène à La Nouvelle dans le cirque de Mafate. Il faut compter environ 5h pour l’aller et le retour en y allant tranquillement. La boucle fait une quinzaine de kilomètres. Il s’agit du sentier le plus fréquenté pour entrer dans Mafate.

Cilaos : Boucle Roche Merveilleuse – Bassin Bleu

C’est une randonnée très courte, compter environ 1h30 pour la boucle complète. Sur cinq kilomètres le sentier, sans difficulté, est agréable et bien entretenu. L’énorme rocher est le clou du spectacle et vaut la randonnée.

Salazie : Boucle de la Mare à Poule d’Eau

Au cœur du cirque de Salazie, voici un endroit calme, dépaysant, ombragé et paisible. Il existe plusieurs sentiers sur le site qui permettent d’explorer la zone. Un panneau indique les différents circuits autour de la mare. Pour la boucle complète il s’agit d’une balade d’environ 1h30 pour presque quatre kilomètres. C’est l’occasion d’apporter son pique-nique pour profiter de la sérénité du lieu.

Est : Sentier littoral de Champ Borne à Saint-Benoit

Pour les allergiques au dénivelé, voici une balade intéressante et qui ne présente pas de grande difficulté car vous suivez le bord de mer. Au fil du parcours vous traverserez des zones à la fois sauvages et habitées. Sur ce parcours vous trouverez plusieurs options pour votre randonnée : on peut utiliser la route, les pistes, les sentiers officiels, l'ancienne voie de chemins de fer réunionnais, les plages de galets ou de sable gris.

Sud : Sentier botanique de Notre Dame de la Paix

C’est dans les hauts du Tampon qu’il faut se rendre pour pouvoir se balader sur ce sentier botanique. 1700 mètres de sentier au cœur d’une belle forêt. Cryptomerias, fanjans, tamarins, bois de couleurs, fougères et autres plantes se succèdent au fil du parcours. Compter environ une heure pour cette ballade familiale qui pourra être complétée par un pique-nique sur les différentes zones à proximité

Volcan : Sentier de découverte

C’est à quelques mètres du gîte du volcan que se trouve cette randonnée. C’est un sentier pédagogique qui effectue une boucle autour du plateau du pas de Bellecombe. Pendant votre balade, des sculptures et des pancartes vous donnent différentes indications sur le volcan, le minéral et la végétation. C’est une belle alternative pour ceux qui ne veulent pas monter jusqu’au volcan ou qui ne peuvent pas y aller pour cause d’éruption.

Ouest : Sentier découverte de la Tamarinaie au Maïdo

Circuit court qui fait plus de deux kilomètres et il faut environ 45 minutes pour finir la balade. Ce sentier est bordé par de nombreuses pancartes qui expliquent et décryptent le tamarin des hauts. Pas de difficulté particulière à l’exception de passages techniques lors du passage dans les bras de ravine. Excellent pour une balade familiale suivie d’un pique-nique.

Nord : Cascades et canalisation du Pic Adam

À Saint-Denis, dans le quartier de Sainte-Clotilde : voici une courte balade qui emprunte le début du tour du Pic Adam et le sentier qui mène à la Roche Écrite. La randonnée reste assez technique et ce n’est peut-être pas adapté aux plus petits. Il faudra environ 1h30 pour boucler les 3,5 km du sentier.

