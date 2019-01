Souvent cantonnée à la météo, Matante Rosina dispose de talents de voyance et de cartomancienne. Elle s'est confiée afin de dire aux Réunionnais ce que va leur offrir cette nouvelle année. Météo, culture, travaux, élections, sports, amour, santé Matante a consulté sa calebasse de cristal afin de lire le futur et vous donne ces prévisions : " Mi noré pu tir carte mai José la parti joué belote ek son band dalons, alor attach cintir ma di azot kosa i va spasé en dé mil dis nèf "

Cyclones

La saison cyclone a été lancé en novembre de l'année dernière (que c'est loin) et Matante Rosina indique qu'elle s'achèvera vers avril 2019. Elle prévoit que chaque trajectoire est unique et propre à chaque perturbation, selon elle aucun cyclone de la saison prendra le même chemin " chacun va trace son propr rout et pas bézoin crié si la plui i cok lé normal cé un cyclon ". Elle détaille aussi les noms des prochains systèmes : " Ma vu lé nom dans mon calbass en cristal, na eu peu de nom i sorte loin sé pa kel péï madagascar moris mi koné pa poukoué "





Noël

Matante Rosina est sûre d’elle, cette année encore Noël sera célébré le 25 décembre. Elle rajoute " i faudré avan a li un ti peu comsa nou gagn pa tro blocage en novemb ". Même si ce n’est pas réalisable elle rajoute : " tout’ fason si nou avance noël nou gainra paf é fleuri letchi e flamboyan en avanc’ i vo pa la peine ". La prime de Noël sera augmentée de 1000 euros environ, pour le plus grand plaisir des vendeurs de pétards.

Pâques

Si la date varie chaque année, Pâques reste une fête appréciée des Réunionnais. Selon Matante Rosina Pâques sera automatiquement suivi d’un lundi de Pâques : " sa lé obligé, i fo au moin ça pou gan digèré lo tas chocola nou sa mangé ". Et si ce jour est férié, elle promeut de passer un balai histoire de se donner bonne conscience après une journée à chercher des œufs dans son jardin.

Européennes

Préparez vos cartes d’électeurs, 2019 est une année d’élections. Matante Rosina attend avec impatience ce scrutin " la na un peu i sa gain cou de bwa, i sa fé rir la boush ". Selon elle l’élection se déroulera le 26 mai 2019. Rendez-vous dans tous les bureaux de vote de la Réunion pour participer à cette belle fête démocratique.

Cannes

Matante Rosina, voit des cachalots chargés de cannes sur nos routes dès juillet et ça continuera pendant environ 20 semaines. " Peutèt plu si planteur i bouch tout’, ou koné coman bana i lé ". Alors prudence sur la route, tracteurs et paille cannes partout sur la chaussée !

20 décembre

" Sra ni le 21 ni le 19, cet anné le 20 désamn sra bien programé le 20 désamn ". Pour notre matante, cette journée sera encore marquée par des kabars, concerts, animations et festivités de tout genre (plutôt maloya on vous l'avoue). Après les célébrations du 170ème anniversaire de l'abolition en 2018, matante Rosina a hâte de " krazé maloya " à nouveau.

Grand raid

Bobos et pansements seront de retour entre Saint-Pierre et la Redoute à Saint-Denis. Matante Rosina est pessimiste " Mi voi touzou pa un kréol gagné cet’ anné, tro faib " pourtant, cette année les locaux auront à cœur de prouver leur valeur sur cette course. Cette année encore les fous seront les sentiers du 17 au 20 octobre 2019.

Ils ne viendront pas à la Réunion : Tristesse et déception

Matante Rosina a vu dans sa calebasse de cristal, ces personnalités ne viendront pas à la Réunion : adieu Johnny, adieu Charles, adieu France, adieu Paul, adieu Philippe, adieu Paul (qui était déjà venu). Ne viendront pas non plus, Donald Trump, Angela Merkel, la Reine Elizabeth, Justin Trudeau, Xi Jinping ou Vladimir Putin. Côté artiste, peu de chance de voir Beyoncé, Rihanna, Eminem, ACDC ou les Rolling Stones à la Réunion pour 2019.

Travail : Le chômage va baisser

C’est la bonne nouvelle de cette année 2019, toutes les mesures annoncées par la ministre des Outre-mer Annick Girardin lors de sa visite à la Réunion porteront leurs fruits. Les Réunionnais n’auront pas à traverser la route pour trouver de l’emploi. Le pouvoir d’achat repartira à la hausse et la vie chère va peu à peu disparaitre. Les gilets jaunes sont vénérés partout dans l’île à chaque rond-point un autel leur est dressé. Les hommes et femmes politiques de la Réunion seront obligés d’abandonner leur mandat pour faire place à des comités citoyens. C’est matante Rosina qui nous annonce ça. Nous sommes impatients d’écrire sur ces sujets au cours de l’année.

Transport : Route du littoral + Carrière de bois blanc

Hallelujah, c’est la bonne nouvelle que La Réunion attend, fini les retards, 2019 est l’année de la Nouvelle Route du Littoral. Plus de problème de roches, les carrières de Bois Blanc seront exploitées, rassurez-vous dans le respect de l’environnement à coups d’explosif bio. Attention ce sont les propos de matante Rosina. Rien ne vous oblige à la croire.

Volcan

" Obligé lu pet au moin une foi, soman mi pense naura 2/3 en plis. Va oblig la mairie Tampon arrang lo chemin en lèr ba oté ". Comme chaque année nous souhaitons tous profiter de ce beau spectacle. Si Matante Rosina mise sur une éruption, nous préférons nous fier à l'observatoire volcanologique de la Réunion, sans rancune matante.

Amour

"Kom tou lé zan, lamour sra dou pou tout' réyoné"

Sur ces belles paroles, et belles prévisions, l'équipe Imaz Press Réunion et Matante Rosina vous souhaitent à tous une belle et heureuse année 2019.

