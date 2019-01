Trois artistes locaux Mighty Lion, Positive Vibes Sound et Maylan Manaza sont nommés pour les victoires du Reggae. Le site internet Reggae.fr organise depuis plus de 10 ans avec ses partenaires cette cérémonie pour promouvoir cette musique. Cette récompense a été créée pour pallier l'absence de reggae dans le cadre de remises de prix musicaux généralistes. Pour cette édition 2019, cinquante partenaires ont travaillé ensemble pour organiser ce prix. La Réunion est bien représentée avec trois artistes en lice.

Positive Vibes Sound est un groupe d'Afro reggae mélangeant avec passion le ska le dancehall et des ambiances diverses pour épicer son reggae dynamique. Les textes chantés par Macmalaman Rico et Kman gaty sont toujours conscient et positif! A la batterie le non moins célèbre Judex Babou suivit de son compère à la basse, Julius ainsi que Joël au clavier. Le tout donne un reggae dynamique et joyeux, chanté en créole, français.



Nous avons contacté Kman Gaty pour faire le point sur cette nomination. "On a appris la nomination il y a deux jours, lorsque la liste a été publiée on voulait voter pour les copains. On a eu la belle surprise de voir notre nom dans cette liste" déclare le chanteur. Si le groupe a été formé il y a une dizaine d'années, ils ont sorti leur premier album "Positive Vibes Sound" en 2018. Pour Kman Gaty le reggae à la Réunion est au même niveau que celui de la métropole même si cette musique ne bénéficie pas de la même médiatisation. "Ici c'est l'esprit conscient, on a des messages qu'on retrouve pas en métropole. La vie n'est pas facile ici, il y a des problèmes d'alcool". Le reggae de Positiv Vibes Sound traite des thèmes présents dans la société réunionnaises, le racisme, le gaspillage, l'attachement à l'Afrique. Cette nomination est pour le groupe un appui supplémentaire pour la médiatisation de leur musique. "On essaie de faire du reggae efficace, de respecter l'héritage de Bob Marley". C'est aussi un moyen de prendre au sérieux le reggae Réunionnais. Car même si l'île se trouve à des milliers de kilomètres de la métropole, elle s'intéresse à ce reggae local. Il y a eu aussi un excellent travail des activistes à la Réunion comme "Studio La Caz" par exemple qui font progresser la musique à l'aide de concert et de sound system. Pour le groupe, être nommé ne s'agit pas d'une fin en soi, il note cependant : "La métropole s'intéresse au reggae de la Réunion. Il y a plus de lumière". Pour 2019, le groupe va mettre en image les chansons de l'album et tenter de faire un maximum de dates avec une tournée générale et pourquoi pas une tournée en métropole. Kman Gaty conclue sobrement "On continue le travail".

D’origine Réunionnaise, il découvre l’univers des sound systems en 1999 à Bordeaux avec Back in roots. Aussi à l’aise pour chanter de douces mélodies que pour toaster, il a su créer son propre style à la croisée du reggae, du dancehall, du hip-hop et du maloya. Son album " Loyalty " sorti fin 2013 démontre toute l’étendue de son talent. Son timbre de voix particulier et son énergie débordante font de Maylan un véritable showman. Il a déjà fait ses preuves aux côtés d’artistes de renoms : Bounty Killa, Capleton, Admiral T et Busy Signal pour ne citer qu’eux.



Pour Maylan Manaza, il s'agit de la deuxième nomination aux Victoires du Reggae. Il a été nommé lors de l'édition 2014 pour son album "Loyalty" où il a terminé 2nd des votes. Il a appris sa nomination suite aux partages facebook des activistes du reggae local comme Tétar Kartier Reggae et Studio La caz qui informaient les internautes de voter pour les artistes locaux. Selon l'artiste "le Reggae à La Réunion est très apprécié, très écouté. Beaucoup de sound systems sont organisés il y a beaucoup d'énergie". Maylan déplore que les artistes ne disposent pas assez de visibilité lorsqu'ils sont catalogués reggae avec les clichés qui vont avec. "J'ai fait des tournées au Canada, en Allemagne ou encore en Suisse" pour lui les médias locaux ne jouent pas forcément le jeu de la médiatisation. Maylan Manaza a commencé la musique il a 28 ans : "J'ai commencé par la musique locale comme le seggae et le sega. J'ai gagné des concours et fait quelques scènes". C'est en 1999 qu'a lieu le déclic, il déménage à Bordeaux et participe à des sounds systèmes. En 2008, il sort l'album qui va le faire connaître et lui permettre de tourner dans toute la France. En 2013 il sort son album perso "Loyalty" qui lui ouvre les portes de l'Olympia avec Kalash ou Admiral T. Il a également fait la première partie de Cappelton. Maylan Manaza prépare un EP pour 2019 et un nouvel album est sur les rails. Cette deuxième nomination est un accomplissement. "Reggae.fr reste le plus gros média du reggae sur le plan national" il ajoute : "Toute mon équipe est contente, il y a une quarantaine de personnes derrière qui soutiennent le projet".

MightyLion est un artiste de L'ile de la Reunion issue des Sound System et de la scene Reggae de l'île de la Reunion. Apres avoir cumulé scènes et premières parties aux quatres coins de l'île aux cotés d'artistes tels que Malkijah, Rouge Reggae, Azania Band d'Afrique du Sud ou encore son ami Pix'L et des artistes internationaux tels que Cedric Mython, Ras IQulah, Jonnhy Clarke, Dub Incorporation, ou plus récemment sur le continent européen avec Mardjenal, Jahneration, AtomicSpliff et plus récemment Alborosie, Clinton Fearon et General Levy. Cet artiste aux sonorités engagés, vous propose un Reggae riche en amour aux messages positifs qui sauront vous séduire. Son premier album "Jam to Run" est sorti en 2018.

Cet artiste du sud de l'île a également appris ses nominations (dans les catégories Album/EP Révélation de l'année et Album/EP Reggae Dancehall Lokal) le jour même. Pour lui le reggae représente "la voix du peuple, particulièrement dans l'océan Indien. Avec le message de Kaya et de Bob Marley qui a beaucoup touché différentes générations. Pour le moi le reggae c'est la musique du peuple bien sûr aussi pour son message contestataire ... c'est une musique d'actualité, consciente, positive. Un peu comme le maloya, c'est le média du peuple". Avec ses deux nominations Mighty Lion est comblé : "pour La Réunion, le reggae en général". Comme ses compères, il attend plus de visibilité pour pouvoir exporté sa musique au-delà de nos frontières. L'artiste rajoute "On est des passionnés de musique, on attend que ça. Que notre musique soit partagée et jouée dans le monde". Il a commencé la musique avec Pix-l et Kerozen avec qui ils forment le collectif Raska. Ils parcourent alors les scènes et les sound systems de l'île pour se faire connaitre et se tester face un public averti. Le trio décroche alors des premières parties des groupes jamaïcains, anglais ou français. Après tout s'enchaîne, ses rencontres lui permettent de travailler avec le batteur du groupe Dub Inc qui l'invite sur un album de riddim. Mighty Lion collabore ensuite avec Little Arno et produisent ensemble l'album Jam to Run sorti en 2018. Ces nominations sont un accomplissement pour lui, son équipe et les personnes qui le soutiennent depuis ses débuts : "C'est aussi quelque part une validation du travail accompli jusque là".

Votez pour vos artistes préférés sur le site Reggae.fr. Maylan Manaza, Mighty Lion et Positive Vibes Sound sont nommés dans la catégorie Album/EP Reggae Dancehall Lokal de l'année et Mighty Lion est aussi nommé dans la catégorie Album/EP Révélation de l'année. Les votes sont ouverts jusqu'au jeudi 24 janvier 2019 à minuit. Les résultats seront dévoilés le dimanche 27 janvier à 14h.

jb/www.ipreunion.com