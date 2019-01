Pendant les vacances, difficile d'occuper les plus petits ou trouver des activités qui sortent de l'ordinaire afin de profiter de cette période de repos. Dans le cirque de Cilaos, que vous y alliez pour la détente, pour la découverte ou les sensations, il y a des activités pour tous. Destination sud Réunion, l'office du tourisme du sud de l'île, propose des circuits qui satisferont le plus grand nombre. Voici quelques idées de sortie à réaliser à Cilaos pour un séjour détente, sportif ou culturel.

La route du thermalisme :

Les mercredis et vendredi matin à 10h, Destination Sud Réunion propose une visite guidée et payante afin de découvrir le thermalisme. Les visiteurs découvriront l'histoire et le patrimoine des thermes et de son importance pour le cirque. Au programme une descente par le chemin des porteurs vers les anciens thermes pour une visite des sources. Ensuite direction l'établissement thermal Irénée Accot en passant devant l'emblématique église du village. La balade avec le guide dure environ deux heures et les vacanciers pourront après cette visite déguster un bon cary au feu de bois ou de la charcuterie local auprès des restaurateurs et des artisans. Visite guidée payante (8 euros pour adultes, 4 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans)

Les incontournables de Cilaos :

Ce parcours permettra aux visiteurs de découvrir la Maison de la Broderie et le musée Zafer Lontan. Du côté historique, le Dr Mac Auliffe arrive à Cilaos en 1900 et sa fille Angèle apprend la broderie de manière autodidacte et invente ses propres modèles. Elle crée ensuite l'atelier où elle forme les femmes du voisinage. Avec ce parcours accompagné d'un guide les vacanciers apprendront plus sur l'histoire de ce lieu célébre dans le cirque. Ensuite, le musée Zafèr Lontan propose des mis en scène et différents scénarios pour en apprendre plus sur le peuplement du cirque de l'esclavage à l'époque moderne. En exposition : petite cuisine au feu de bois, chaises à porteurs, des outils que peu de Réunionnais ont utilisés dans leur jeunesse. Un voyage dans le temps avec des objets d'époques à (re)découvrir. Visite guidée payante (8 euros pour adultes, 4 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans)

Des activités sportives pour les plus téméraires :

Canyoning et tyrolienne

Avec un professionnel de la discipline, explorez le piton de sucre en marchant encordé pour accéder au sommet du piton en une heure. Puis lancez-vous au départ d'une tyrolienne de 30 mètres au-dessus de la gorge de Fleur Jaune. L'aventure et l'ambiance est garantie avec ce parcours. (activité payante 50 euros par personne)



Cilaosa Parc Aventure

Dans le coeur de la forêt de Bras Sec, ce parc acrobatique réjouira les aventuriers. Le parcours se situe entre 2 et 12 mètres du sol, avec plus de 50 jeux et 8 tyroliennes. Il faut être âgé au minimum de 7 ans et mesuré au minimum 1m30. Le parc est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. Possibilité de réserver pour les groupes : à partir de 12 personnes. (activité payante 20 euros par personne)

Randonnées :

La Chapelle : Avant la route d'Ilet à Cordes, les habitants marchaient par un sentier abrupt qui traverse la rivière de Bras Rouge. À ce passage, d'énormes blocs basaltiques forment une architecture naturelle curieuse et impressionnante surnommée "La Chapelle". Le départ du sentier se trouve en face de la rue La Chapelle. Le lieu est indiqué par des panneaux et la randonnée complète dure environ 5 à 6 heures selon le niveau des marcheurs. Il est possible de continuer à Ilet à Cordes et revenir par le bus au village de Cilaos.

Cascade Bras Rouge : Située au creux des gorges de la rivière du "Bras Rouge", au bout d'un sentier assez facile à pratiquer, la cascade est visible par le dessus. Des phénomènes érosifs ont créé de nombreuses excavations dans les roches au bord desquels le pique-nique est très agréable. Pour vous y rendre c'est simple, direction le parking qui mène au "Sentier des porteurs" puis après le pont vous atteindrez la route d’Ilet à Cordes, où à quelque dizaines de mètres sur la gauche se trouve le départ du sentier.



Le Col du Taïbit : L'une des randonnées les plus difficiles du cirque de Cilaos. Il se situe sur la crète entre le sommet du Grand Bénare et des Trois Salazes. Le départ du sentier se trouve sur la route d'Ilet à Cordes, à environ 6 km de Cilaos. Après le pont de Bras Rouge, continuez en voiture ou en bus jusqu'aux kiosques à pique nique sur la gauche. Le départ du sentier se trouve 200m plus loin sur la droite. Vous pouvez depuis le col descendre vers Marla (compter une 1 heure aller), continuer vers La Nouvelle (compter 2 heures aller) ou en passant par les Trois Roches (compter 3 heures).

D'autres activités sont disponibles à Cilaos, explorer le site de Destination Sud Réunion pour réaliser le séjour qui correspondra aux plus grand nombre. Téléphone : 0820 203 220

jb/www.ipreunion.com