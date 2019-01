L'association Kartyé Lib Mémoire et Protection de l'Océan Indien a remporté une seconde victoire judiciaire. Lieu de mémoire pour les Réunionnais, l'avocat de l'association Maître Fabrice Saubert a déposé plusieurs recours contre le projet immobilier. Fondée en 1718, l'ancienne prison située rue Juliette-Dodu à Saint-Denis, a servi jusqu'en 2008 où les derniers prisonniers ont été transférés à Domenjod.

Avec la désignation d'un expert par la justice, il s'agit d'une nouvelle victoire pour l'association. Maître Fabrice Saubert déclare : "Perso c'est un point positif dans notre dossier, parce qu'il y a un an on avait obtenu la suspension du permis de démolir. Ça veut dire que pour l'heure, le site est préservé. Et cette décision du tribunal administratif ne clôt pas le débat. Elle ouvre, et elle l'ouvre notamment sur le caractère mémoriel, historique, la valeur patrimoniale de ce bien. Le tribunal a entendu ces arguments et s'interrogent lui-même sur l'impact que peut avoir ce projet sur un site aussi important pour l'ensemble des Réunionnais."



L'avocat souhaite désormais que le site historique de la prison soit définitivement sauvegardé



"C'est un site pour l'ensemble de La Réunion et pour la mémoire de la population Réunionnaise, remarquable. À ce titre il mérite une certaine protection surtout qu'il est de nature, c'est quand même un site qui est fait de pierres basaltiques. Il a par ailleurs, si on enlève les différentes couches d’enduits qui existent aujourd'hui. Il a aussi une certaine valeur esthétique en plus de sa valeur historique. On est content que le tribunal administratif cherche à se sensibiliser à ces questions là." indique Maître Fabrice Saubert.



Un expert judiciaire va donc être nommé par le tribunal administratif d'ici quelques semaines pour dire si ce site historique au coeur de Saint Denis peut faire l'objet d'une opération immobilière ou s'il doit être préservé et réhabilité au titre du travail de mémoire.

Rappel des faits :

Ericka Bareigts, alors ministre de l'Outre-mer, a annoncé à l'occasion de l'hommage tenu à la veille du 20 décembre 2016. Le bailleur social SHLMR a remporté l'appel d'offre lancé par l'état pour la construction de logements sociaux, dans l'enceinte de l'ancienne prison Juliette Dodu, en centre-ville de Saint-Denis.



Le mercredi 27 décembre 2017 , l'association Kartyé Lib Mémoire et Patrimoine Océan Indien avec la présence du député Jean-Hugues Ratenon et l'avocat Maître Saubert a tenu un point presse pour annoncer qu'un recours a été déposé devant la justice contre la démolition de l'ancienne prison de Saint-Denis, située Rue Juliette Dodu. Le permis de démolir ne tiendrait pas compte des dispositions patrimoniales et archéologiques.





Suite à l'audience en référé du 10 janvier 2018, le tribunal administratif a suspendu le permis de démolition de l'ancienne prison Juliette Dodu de Saint-Denis. L'association Kartyé Lib Mémoire, Patrimoine océan Indien, se dit "satisfaite" de cette décision qualifiée de "première étape".



