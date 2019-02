A l'initiative de trois jeunes femmes issues de l'audiovisuel, KWA films est la première plateforme de vidéo à la demande (VOD) conçue à La Réunion. Lancée en septembre 2018, le site propose des films de La Réunion, de l'Océan Indien et du monde entier. Après une campagne de financement participatif qui a permis de récolter 11 200 euros, Kwa Films est désormais disponible pour promouvoir les oeuvres cinématographies de l'Océan Indien. Imaz Press Réunion est maintenant partenaire de ce projet afin de mèt en lèr la culture locale.

La plateforme est née d’une envie partagée de créer un espace pour valoriser des oeuvres de l'océan Indien et d’ailleurs, de créer des liens entre les territoires, entre les publics, entres les styles, au delà des frontières. Les spectateurs d'aujourd'hui aiment regarder ce qui leur plait, où ils veulent, quand ils veulent, mais ils apprécient aussi les algorithmes humains de ces plateformes de niches, qui orientent vers des pépites uniques. Au delà de l’outil, de l’accessibilité, la volonté de Kwa Films est également de contribuer à leur échelle, au développement de l’audiovisuel en créant une opportunité supplémentaire aux ayants-droit de valoriser leurs oeuvres.

3 femmes à l'initiative de ce projet

Marie Trouvé (journaliste, réalisatrice), Julie Fioretti (journaliste) et Audrey Bacal (chef monteuse), issues des métiers de l'audiovisuel sont parties d'un constat : il n'est pas toujours évident de retrouver un film ou un documentaire si l'on ne possède pas le titre exact ou le nom de son auteur. Pour faciliter l'accès et la recherche d'oeuvres cinématographiques péi, pourquoi ne pas créer une plate-forme de vidéo à la demande qui regrouperait la création de l'océan Indien ? Le catalogue compte déjà une cinquantaine de films, de documentaires ou films d'animation.

Lire aussi => Kwa Films : le portail de vidéo à la demande made in Réunion

Un concept qui profite aux utilisateurs et aux ayants droits

Si le concept existe déjà ailleurs dans le monde, il a été adapté pour l'Océan Indien. Tout d'abord c'est sans engagement, les utilisateurs sont libres de résilier l'abonnement à tout moment et en toute simplicité. Kwa Films dispose d'un mode hors ligne, pour les personnes qui aiment vivre au grand air, ils peuvent télécharger la ou productions qui les intéressent pour les regarder sur tablettes, mobiles, ou ordinateur qu'ils soient à la plage, dans les hauts ou juste dans le jardin. Le paiement est sécurisé, il peut se faire par carte bancaire ou bien par le service en ligne PayPal. Kwa Films s'acquitte des droits d'auteurs et rémunère les ayants droits, aucune crainte de recevoir un mail Hadopi en utilisant la plateforme.

Des pépites, des interviews, des décryptages

En plus de proposer des films, Kwa Films s'attache à mettre en valeur la production cinématographique locale et de l'océan indien. C'est aussi un blog autour du cinéma d"ici et d'ailleurs. Les internautes découvriront des portraits, des pépites gratuites (films ou courts métrages en accès libres sur internet), des coulisses, des festivals, des confidences sous badamier et des interviews avec les réalisateurs et producteurs locaux.

Disponible aussi sur Facebook, Youtube et Instagram

www.ipreunion.com