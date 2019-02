La plateforme Kwa Films propose cinq pépites gratuites, "en ligne pour quelques temps ou indéfiniment, pour s'indigner, s'attendrir, et réagir. Avec des petites mains, et trois fois rien".

Le vent se lève et annonce la tempête… ou bien pire peut-être : l’extinction de milliers d’espèces, des inondations en pagaille sur notre béton, des ouragans plus fort, plus loin, plus souvent, et du plastique sur tous les océans. Hybrids nous plonge dans les abysses. Une perle d’animation 3D, un conte muet avec des animaux marins imaginaires… qui nous paraissent (trop) familiers.

Et si le mode travailleur-consommateur n’avait plus le vent en poupe ? Sur un air de Carmen, et de coups de crayons, Happiness est une satire qui ne laisse pas indifférent.

Personne ne fait rien ? Si. Des milliers de milliers de personnes, se bougent, s’expriment, se battent. Dans le vent ? Non. Sur fond de mouvement social, ô combien d’actualité, " Les petites mains " nous ramène à l’essentiel.

MyFrenchFilmFestival, le fameux festival en ligne, vous permet de voir des centaines de films, comme Les Petites Mains ou Hybrids, jusqu’au 18 février.



Si vous n’êtes ni concernés par les océans (qui vous permettent de respirer) ni par les conditions de travail des ouvriers (qui vous permettent de consommer), vous êtes sûrement épargnés de mille états d’âmes au supermarché. Par contre, au sein de votre foyer, c'est une autre histoire, une terrible nouvelle : le changement climatique ne se passe, en fait, pas plus loin que le bout de votre nez ! Thermostat 6

Le vent se lève. Mais il faut surtout tenter de vivre. Certains inventent et trouvent des solutions ingénieuses à toutes les tempêtes, d’autres appellent à retrouver un peu de bon sens. Et ce n’est pas si compliqué. " Je suis donc tu es " est une petite bulle d'oxygène, une éloge à la simplicité, un doux rappel : changer certaines choses sont bel et bien à portée de mains.