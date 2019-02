Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

21 février 1999, Joseph Reginald Topize, plus connu sous le nom de Kaya, est retrouvé mort dans une cellule de la prison des Casernes à Port Louis, la capitale de Maurice. Le créateur du seggae, un mélange de séga et de reggae, et leader du groupe Racine Tatane, avait été arrêté le 16 février pour avoir fumé un joint de zamal sur scène lors d'une un concert en faveur de la dépénalisation de la marijuana. Sa mort, intervenue à l'intérieur des locaux de la police dans des circonstances à ce jour non élucidées, provoquera une immense colère émaillée d'émeutes et d'une répression sans précédent dans l'île soeur. La mort de l'artiste militant, lutte contre les injustices sociales, révèlera ainsi la fossé, si ce n'est la cassure entre les couches sociales les plus défavorisées de Maurice et le reste de la société mauricienne. Imaz Press vous fait revivre en images ce moment de grande tension

