Brain Damage (Martin Nathan), l'un des fondateurs de la scène dub en France se produira au Bisik ce vendredi 1er mars à partir de 20h (en collaboration avec le Kabardock) ! L'occasion pour ce pionnier des Live Machine du genre de célébrer ses 20 ans de créations et d'inscrire le Bisik dans la tournée nationale anniversaire ! En première partie de ce concert unique : Sly Sugar, l'un des groupes dub les plus inventifs de La Réunion qui n'hésite pas à arpenter les sentiers électroniques d'autres styles musicaux (reggae, jazz, rock, drum and bass...), mais toujours en live ! Pour l'occasion Imaz Press vous fait gagner qautre places (deux par personne) pour ce concert unique dans le Nord et l'Est au Bisik

Tout savoir sur le concert

• Vendredi 1er mars à partir de 20h

• Buvette et restauration sur place

• Infos/résa 0692 87 45 72

• Entrée 8 euros en prévente sur Internet (https://www.helloasso.com/associations/acter/evenements/brain-damage-fete-ses-20-ans-au-bisik)

• 12 euros sur place

Brain Damage au Bisik, c'est...

Avec 14 albums à son actif et plus de 700 concerts, Martin Nathan, plus connu sous le nom de " Brain Damage ", multiplie depuis 20 ans les propositions artistiques les plus aventureuses.

Il créé en 1999 l’un des premiers live-machine du genre, influençant toute une génération d’artistes se réclamant aujourd’hui de son héritage. Son côté visionnaire l’amène dès le début des années 2000 à collaborer avec certains maîtres du genre de la scène britannique tels que Zion Train, Alpha & Omega ou The Disciples.

La scène dub étant en perpétuelle évolution, Brain Damage ne cesse de se renouveler. En 2012, dans un environnement nettement rajeuni, l’artiste réunit les cultures dites " sound system " et " live ", hélas bien trop souvent opposées, avec la magistrale réalisation de lalbum fédérateur " Empire soldiers ", en compagnie du britannique Steve Vibronics, autre incontournable pionnier du genre. Aujourd’hui, cela fait déjà 20 ans que tout a commencé et c’est un vrai bonheur d’accueillir une date de la tournée d’anniversaire du grand Brain Damage !

En première partie de ce rendez-vous incontournable : Sly Sugar, la toute nouvelle formation dub de l’île composée de Julien Belloteau (batterie, sampler), Chris Haga (chant, percussions), Sylvain Balme (claviers, chant), et Vincent Abrantes (basse). Entre douceur et puissance, clarté et saturation, Sly Sugar nous envoûte de nappages mélodiques puis nous réveille à grands coups de basses rondes et profondes, le tout arrosé d'un chant suave mélangeant français, créole et anglais, on en redemande forcément !