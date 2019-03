Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Les Électropicales renouent avec le plein air, la voûte céleste comme toit, l'horizon pour renvoyer les bonnes énergies, un week-end de partage, de rencontres, de moments forts et inattendus. Le Barachois résonnait jadis des coups de canon. Les 3 et mai 2019, ce sont les rythmes des musiques actuelles qui feront écho aux vagues. L'espace sera agencé en deux scènes : une mainstage et un chapiteau à l'ambiance plus chaude. En plus d'un changement de lieu, la onzième édition souhaite explorer de nouveaux horizons musicaux. Les Électropicales s'enrichissent d'artistes aux tempos rock et hip hop. Chaque scène dessinera une histoire qui évolue dans un style pour finir sur des rythmes électro. Découvrez la programmation.

