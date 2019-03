Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Les sélections pour le concours Voix des Outre-Mer auront lieu à La Réunion du lundi 18 mars au mercredi 20 mars 2019. "Le concours est ouvert aux talents qui aiment la musique sous toutes ses formes et qui ont une formation ou non, aux candidats qui sont dans des cursus de chorale ou d'instruments mais ouvert particulièrement aux talents qui sont curieux de découvrir et travailler leurs voix. Toutes les Voix et tous les styles seront les bienvenus" précisent les organisateurs (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

