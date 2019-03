Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Danyèl Waro est sans doute l'un des ambassadeurs les plus connus du Maloya dans l'Hexagone et à l'étranger. Dans cette séquence réalisée par nos confrères de France culture, le musicien et poète engagé retrace l'histoire du Maloya, l'identité politique de cette musique née à La Réunion et classée par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité en 2009. Dans cette vidéo, l'artiste péi parle de cette musique qu'il a reçu "en plein coeur, en pleine âme", Danyèl Waro raconte aussi son combat pour que la langue créole soit reconnue. (Photo d'illustration)

