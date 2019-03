Château, moulins, maisons, bibliothèque, phare... Le cru 2019 du loto du Patrimoine a été révélé dimanche 10 mars par le ministre de la culture et Stéphane Bern... La Réunion est une nouvelle fois à l'honneur avec la sélection dans la liste des 18 monuments en péril de deux temples tamouls, celui du Gol et le temple des Casernes à Saint-Pierre ! L'année dernière, le jeu à gratter et le loto s'étaient arrachés sur l'île comme des petits pains avec en tête d'affiche le projet de réhabilitation du domaine de la Maison Rouge, à Saint-Louis... Trois autres sites réunionnais avaient également été sélectionnés, l'École Saint-Charles à Saint-Pierre, le Kiosque de la Villa Folio de Hell-Bourg et l'Hôtel Laçay à Saint-Paul. En tout, ce sont 410.655 euros exactement qui vont être distribués par le fondation du Patrimoine. C'est bien beau... mais où en sont ces fameux travaux de restauration ou de sauvegarde ? Où est passé le jackpot?

"Enfin ! Le toit a été réparé. Un couvreur est venu, il s’est occupé de tout. Il fallait trouver des bardeaux en tamarin, travaillés à la main… mais tout a été livré," s’exclame Solange Folio, l’actuelle propriétaire de la maison Folio à Hell-Bourg. Le kiosque avait bien besoin d’un coup de neuf… Sa couverture en bardeaux de tamarins était très abîmée par le temps et sujette aux infiltrations d’eau. Coût total de l'opération : 14.743 euros...

Solange Folio n’attend plus que le fonds Bern du Loto du Patrimoine… "Nous avons eu deux donateurs, moi-même et la Dac OI (Direction des affaires culturelles - océan Indien ndlr). Je n’ai toujours rien touché du fonds Bern," explique la propriétaire, précisant qu’elle a dû avancer une partie du montant des travaux.

"Il fallait bien payer le couvreur, il ne pouvait pas attendre et je ne vais pas courir après l’argent, j’ai 92 ans ! Je ne suis plus en âge de faire des démarches, j’essaye de faire ce que je peux et je n’ai plus mon mari pour m’épauler, je dois me débrouiller," ajoute-t-elle, souriante.

"Ce n'est qu'une question de semaines"

"Pour l’instant, personne n’a touché les montants du Loto du Patrimoine 2018. C’est en cours, ce n’est qu’une histoire de semaines. La Fondation du Patrimoine signe actuellement des conventions avec les demandeurs," rassure Franck Senant, conservateur régional des monuments historiques à la Dac de La Réunion. Les quatre édifices réunionnais devraient donc bientôt bénéficier du coup de pouce du fonds Bern. "Les demandeurs toucheront sur facture les sommes demandées. Tout est en train de se mettre en route," insiste Franck Senant.

Le montant total des opérations (travaux, architecte…) pour les quatre monuments a été estimé à près d'1.250.000 euros. "Sur cette somme, les gains du Loto est de 410.000 euros. Cet argent est directement réinjecté dans l'économie locale, pour la sauvegarde du patrimoine et des savoir-faire seront maintenus grâce à cette opération," détaille le conservateur régional des monuments historiquse à la Dac de La Réunion.

Solange Folio, pour ses travaux de restauration de la couverture du kiosque de l'emblématique villa d'Hell-Bourg devrait ainsi toucher 6.000 euros, soit 40% du montant total de l'opération.

Les travaux de Maison Rouge seront financés à près de 41%

Attaquée par les termites, la Maison Rouge de Saint-Louis sera bientôt mise en sécurité. Les travaux devraient commencer dans les prochaines semaines, indique la Dac. L'opération est estimée à 285.000 euros, sur lesquels 118.000 euros seront financés par le fonds Bern, soit 41% du montant total.

Près de 100.000 euros pour la Maison Saint-Charles

Pour la maison "Choppy", appelée aussi l’Ecole Saint-Charles, les travaux de sauvegarde ont bien avancé et sont presque terminés. Le bâtiment de la rue Marius et Ary Leblond à Saint-Pierre était une urgence, il se trouvait dans un état déplorable.

Classé monument historique en 1984, il s’est effondré le 24 décembre 2015. La toiture, une partie du premier étage et du rez-de-chaussée sont emportées.Cette maison de style néoclassique construite au début du XIXème siècle, était fragilisée par un manque d’entretien, des infiltrations d’eau et des insectes xylophages.

Le projet, confié aux Ateliers Prévost, consiste "à créer une "boîte" autour des vestiges de la maison afin de la protéger des intempéries, dans l'attente du projet global de restauration," précise la Dac. Les éléments retrouvés après l’effondrement sont quant à eux précieusement conservés dans un entrepôt pour être analysés.

Cette opération de sauvegarde est estimée à 227.000 euros. Dont "100 000 euros proviennent du Loto du Patrimoine, soit environ 43% du montant des travaux. Le reste du financement est assuré par la Dac de La Réunion et la Fondation de La Salle," indique Franck Senant.

L'Hôtel Laçay de Saint-Paul touchera plus de 186.000 euros

L’édifice du XIXème siècle fondé par Paul Laçay, est dans un "état de délabrement très avancé et n’est plus entretenu," signale la Fondation du Patrimoine sur son site. La couverture par exemple n’est pas étanche, la charpente est attaquée par les termites, les façades dégradées, la galerie avec sa colonnade a disparu. Un projet de réhabilitation est en cours et le chantier doit démarrer d’ici quelques semaines : "le permis de construire a déjà été délivré. Le montant de l’opération est estimé à 727.000 euros, et 186.655 euros, soit 25% du coût total sera prélevé sur le fonds Bern," signale Franck Senant.

Pour l'édition 2019, "l'an 2 de la Mission du Patrimoine", si deux temples tamouls de l'île ont déjà été sélectionnés dans les 18 "monuments emblématiques", il en reste encore 118 dits "en péril" à désigner.

Cette liste sera révélée plus tard... "mais pas avant le mois de juin," promet Franck Senant.

