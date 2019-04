La députée réunionnaise a présenté ce lundi 1er avril ses condoléances à la famille et aux proches de l'universitaire, décédé ce dimanche.



J’apprends avec tristesse la disparition soudaine de Michel Latchoumanin.

Témoignant d’une méritocratie dont il se faisait le chantre, Michel Latchoumanin avait su par son travail et par son talent mener une carrière exemplaire au service de l’éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux.

Nous partagions une préoccupation commune et constante : la lutte contre l’illettrisme. Ses apports théoriques continueront à guider notre action.

À sa famille et à ses proches, à ses étudiants et à ses collègues, je présente mes condoléances sincères et attristées.

Huguette Bello