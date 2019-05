Ce vendredi 10 mai 2019, à partir de 20h, le Bisik, à Saint-Benoît, organise pour une soirée anniversaire avec Ziskakan qui célèbre ses 40 ans de scène en toute intimité. Un concert unique avec l'une des figures emblématiques de la musique à La Réunion pour une ambiance maloya éclectique. Dédette Saint-Pierre, ex-choriste du groupe, assurera la première partie de la soirée avec sa formation groove maloya.

Dans la sève rebelle du maloya, miroir de la bouillonnante culture créole réunionnaise, on trouve Gilbert Pounia, leader du groupe Ziskakan. Groupe pionnier dès la fin des années 70, Ziskakan a fait du maloya son cheval de bataille et de la défense de la culture créole son credo.

Pour la première fois au Bisik et en toute intimité, Ziskakan célèbrera ses 40 ans de scène aux côtés de Daniel Riesser (guitares), Frédéric Riesser (Percussions ) et Wazis Pounia (Basse, percussions).

Groupe mythique de la Réunion entraîné par Gilbert Pounia, Ziskakan met en lumière la diversité de la Réunion avec son métissage culturel, ses textes combatifs, des rythmes maloya, rock, indiens ou africaines.

Le groupe hisse son pavillon maloya avec la même fierté et célèbre son quarantième anniversaire cette année en passant par le Bisik. En effet le groupe veut défendre aujourd’hui la culture créole et le maloya en le partageant avec la jeunesse réunionnaise et dans le monde.

Dédette Saint-Pierre en première partie

Dédette Saint-Pierre, qui a accompagné le groupe durant quatre ans, assurera la première partie de ce concert et proposera son répertoire musical et ses créations originales dans un esprit groove et maloya. Ex-choriste de Ziskakan, elle marie les rythmes réunionnais à de nombreuses influences soul, rhythm’blues, salsa... sans jamais s’éloigner du maloya.

Une soirée maloya à ne pas manquer au Bisik, le vendredi 10 mai à partir de 20h.

Buvette et restauration sur place

Infos/résa : 0692 87 45 72

10 euros sur place

www.ipreunion.com