La quinzième édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 18 mai 2019 à La Réunion, comme partout en France et en Europe où elle s'inscrit dans les 60 ans du ministère de la Culture français.

A La Réunion, la quinzième Nuit européenne des musées s'annonce riche de belles rencontres avec des artistes et des créateurs au muséum d'histoire naturelle, au musée Léon Dierx eu au musée des Arts décoratifs et du design de l'océan Indien de Saint-Denis, au musée historique de Villèle à Saint-Gilles les Hauts, au musée Stella Matutina et au Fonds régional d'art contemporain (FRAC) à Piton Saint-Leu, à La Saga du rhum à Saint-Pierre, au musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI) à Saint-Louis, enfin à la Cité du volcan au Tampon.

La classe, l'oeuvre !

Pour la septième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueille La classe, l'oeuvre ! qui propose aux scolaires d'être pour une nuit des passeurs de culture auprès de leurs familles et du public le plus large.

Dix classes réunionnaises participent à cette 15e Nuit en partenariat avec le musée Léon Dierx, le muséum d'histoire naturelle, le musée des arts décoratifs et du design de l'océan Indien à Saint-Denis et Saint-Louis, et le musée Stella Matutina.

Retrouvez le programme complet des représentations scolaires :

Musée historique de Villèle

Esclave ou libre : mots et voix d'enfants

La classe étudiera le thème de l'esclavage autour de deux œuvres artistiques : "Kafrine la liberté " d'Henri Maillot et "Pourquoi naître esclave" de Jean-Baptiste Carpeaux.

A l'issue de cette approche, les enfants réaliseront des acrostiches à exposer (panneaux, affiches) et à écouter (voix enregistrées).

2019 - Ecole primaire privée Notre-Dame des Grâces

Kafrine la liberté revisitée

La classe étudiera le thème de l'esclavage autour de deux œuvres artistiques : "Kafrine la liberté" d'Henri Maillot et "Pourquoi naître esclave" de Jean-Baptiste Carpeaux.

A l'issue de cette approche, les élèves de petite section réaliseront des portraits détournés de "Kafrine la liberté" à la manière des grands peintres.

2019 - Ecole primaire privée Notre-Dame des Grâces

Nout liberté (spectacle de danse)

Les élèves des classes de CM1 et CM2 abordent le thème de l'esclavage autour de deux œuvres artistiques : "Kafrine la liberté" d'Henri Maillot et "Pourquoi naître esclave" de Jean-Baptiste Carpeaux.

Réalisation d'un spectacle alliant le chant et la danse.

2019 - Ecole primaire privée Notre-Dame des Grâces

L'envolée amoureuse

Les élèves de 3ème 306 (classe projet) mettront en œuvre un projet à partir d'une référence artistique en l'occurrence le buste "Kafrine la liberté" d'Henri Maillot présenté au musée de Villèle. Il s'agira d'une installation de deux sculptures enlacées au sol dans la Chapelle Pointue qui sera accompagnée en musique par une flûtiste.

Ce que nous entendons contredit ce que nous voyons. L'amour et les tresses qui s'envolent évoquent les êtres qui aspirent à la Liberté.

L'amour donne des ailes, l'amour est plus fort que tout, même chez les esclaves. Les tresses suggèrent les racines, elles montent vers le ciel, symbole d'espoir.

2019 - Collège Célimène Gaudieux

Devenir libre

Le projet consiste à mettre en avant l'observation et la réflexion sur une œuvre sculpturale polysémique.

Le buste en bronze d'une femme avec une coiffure tressée "Kafrine la liberté" d'Henri Maillot sera étudié puis mis en parallèle avec un autre buste "Pourquoi naître esclave" de Jean Baptiste Carpeaux.

Création picturale et réalisation d'une production audiovisuelle.

2019 - Lycée polyvalent la Possession

Les autoportraits

Réalisation d'un triptyque de grande dimension (œuvre picturale) qui sera exposé en suspension dans les jardins du musée.

2019 - Lycée professionnel hôtelier la Renaissance

Musée Léon Dierx

"Portraits et figures d'Adèles"

Lors de la Nuit des Musées 2019, les élèves de CM1/CM2 de l'école Raymond Mondon présenteront une oeuvre inédite d'Adèle Ferrand.

Le tableau date de 1840 et est actuellement dans les réserves du musée. Il sera sorti pour la Nuit des Musées.

2019 - Ecole primaire Raymond Mondon

Musée Stella Matutina

Ponts et aqueducs

L'idée est de travailler sur les ponts du 19ème siècle en plusieurs séances.

La consigne est de prendre une partie d'1 des 4 ponts et de construire la suite du pont selon son imaginaire .

• Présentation aux élèves des œuvres au centre de doc

• Initiation à deux techniques de dessin : fusain et aquarelle au musée ( avec Karine Sartre)

• Exposition des productions et médiations sur les infrastructures et transports à la Réunion le soir de la nuit des musées .

2019 - Ecole primaire publique Stella

Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien

Le petit coffre

Lors de la Nuit Européenne des musées, les élèves de moyenne section de l'école maternelle la Petite-Île de Saint-Denis exposeront une oeuvre collective en volume dont le contenu sera composé de plusieurs petits tiroirs dans lesquels chaque élève aura mis un trésor.

2019 - Ecole maternelle Petite Ile

Le paravent

Les élèves exposeront une oeuvre collective inspirée du paravent dit Coromandel. Leur production racontera une histoire romancée d'un personnage connu de la ville de Sainte Suzanne. Aussi, des éléments patrimoniaux seront mis en lumière.

A table !

Les élèves de grande section de l'école maternelle la Petite-Île nous invites à passer à table à travers une réalisation d'objets inspirés de l'oeuvre présentée : le plat dit à motif bizarre.

2019 - Ecole maternelle Petite Ile

Tapis, plat !

Les élèves de la grande section de l'école maternelle du Ruisseau Blanc présenteront dans le cadre de la Nuit Européenne, un tapis qui serait à l'origine du plat.

Parfumons-nous

Création d'un brûle parfum tripode avec la pâte à modeler durcissant à l'air et peint à l'acrylique.

Ce projet a donné lieu à des recherches sur les senteurs qui parfume notre quotidien et à la réalisation d'un petit livret.

2019 - Ecole élémentaire Louis Pasteur

Les jumelles

La classe de Moyenne Section de l’école maternelle Plateau Goyave de Saint-Louis, constituée de 21 élèves, a choisi de produire pour " la nuit européenne des musées ", une création interprétée et dansée en utilisant comme référence deux œuvres exposées au MADOI : les fixés sous verre, précédée d’une mise en scène des personnages, dans des cadres printaniers réalisés selon l’effet miroir, qui raconte les œuvres. Seront également exposées les reproductions des fixés sous verre réalisés par les élèves en classe.