Pour sa 3ème édition, le concours de jeune Art'Gadiamb se déroulera ce mercredi 29 mai 2019 au Théâtre Vladimir Canter, situé dans l'enceinte du campus Nord de l'Université de La Réunion.

" C’est une occasion pour les participants de montrer l’étendu de leur talents face à un jury de professionnels mais aussi pour les professionnels de découvrir de nouveaux talents " indiquent les organisateurs.

Initié par trois étudiantes de la Licence Professionnelle métiers de la communication en 2017, cette année le projet a été repris par les étudiants de la promotion 2019. Olivia, Dylan et Leila. " Notre objectif est de mettre la jeunesse réunionnaise en premier" précisent-ils.

Cette année, l’objectif pour les organisateurs de ce concours, est de mettre en place un échange entre le public réunionnais, les artistes et acteurs du monde du spectacle local, et les participants. " C'est pour cela que le soutien de l’ensemble des réunionnais est important. Que ce soit entre amis ou

en famille, l’équipe Art’Gadiamb se veut être un concours accessible à tous et se définit comme un moment de partage " soulignent-ils.

Il y a quatre participant pour chacune des trois catégories: la danse, le chant et grain d’folie, qui regroupe les autres talents hors ceux cités précédemment.

Pour juger les talents, les étudiants de la licence ont invité Emmanuelle Ivara, Emma Turpin, directrice artistique des artistes du Label Run Hit, pour la catégorie chant. Pour la danse, ce sont Jérémy Fontaine et Lino Merion qui seront en charge de choisir le talent qui remportera la première place et

enfin, Titi le Comik et Taikun seront les jurys de la catégorie Grain d’folie.

L'entrée coûtera 6 euros.

