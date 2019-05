Après Salazie en novembre dernier, la seconde édition du festival de Cirk an Cirk se déroulera à Mafate du 31 mai au 1er juin 2019. Au programme : cabaret, cirque et concerts. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Le projet s’articule autour de trois principes :

- proposer un cycle de programmation pluridisciplinaire basé sur la découverte d’artistes issus de la nouvelle vague sur des territoires habituellement éloignés de l’offre culturelle

- développer la construction et l’organisation de chaque étape, en association avec les acteurs (culturels, éducatifs, touristiques) de ces territoires, afin que le projet puisse s’intégrer aux dynamiques locales

- proposer un cadre familial et axé sur la convivialité qui s’adresse aux publics des hauts (en venant à leur rencontre) et des bas (en leur proposant de sortir des circuits classiques de consommation culturelle)

Retrouvez le programme ci-dessous :



Vendredi 31 mai à partir de 16h30

- "Bat’Karébaré" du collectif Cirké Craké (cabaret, cirque)

- Ti Fler (séga)

- Christine Salem Trio (maloya)

- Tapkal (ethno rock)

Samedi 1er juin

- 10h30 : Atelier cirque

Dès 15h30, les concerts :

- Laozé Mafate (reggae)

- Bat’Karébaré , collectif Cirké Craké (cabaret, cirque)

- Tapkal (ethno rock)

- Zion vibration mafate (reggae)

- Grèn Sémé (chanson, maloya)



La réservation est obligatoire. Les tarifs vont de 7 euros (avec camping) à 10 euros. Le festival est gratuit pour les - 3 ans