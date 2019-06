Ce samedi 1er juin 2019, la Compagnie du Chat bleu fait revivre Antigone le temps d'une soirée dans une mise en scène qui fait du spectateur un acteur à part entière du spectacle. La représentation sera dnnée au théâtre Conflore de Champ Borne (Saint-André).

"Loin des codes rigides du théâtre antique, Antigone est pour nous le symbole de la femme assumée, de la femme engagée...et vous fera partager ses émotions, son humanité...à travers son éternelle révolte !" souligne la compagnie.

La représentation débutera à 19h30 et durera une heure et demie. L'entrée est fixée à dix euros, et est déconseillée aux moins de 12 ans.