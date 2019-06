L'artiste bénédictin Kanasel, chanteur et auteur compositeur, sera présent au Sakifo festival du 7 au 9 juin pour animer une web-série. L'artiste chantera et fera chanter des covers en version créole des artistes du Sakifo : Ben Harper, Morcheeba, Vitalic et Pete Doherty.

Avenir d’artiste déjà bien ficelé, la musique de Kanasel est celle d’une culture de playlists dans lesquelles Ben Harper croise les Black Keys et Alain Peters sans le moindre tabou. Si peu de Réunionnais connaissent la devise de leur île: “Je fleurirai partout où je serai porté," lui a décidé de l'incarner. Là où on chante, il va. Des rues, des bars, des scènes de festivals, le chanteur vient de partout et veut y retourner.

Il essaie d’imposer une "pop créopolitaine et agricole" en hommage aux racines de sa famille qui travaille dans la canne à sucre depuis trois générations. L’origine de son nom d’artiste vient de là : Canne à sel.

Partout, il veut chanter le créole de son île, le français de son pays, et l’anglais de ses terres promises. Il sortira un album nommé “Florebo” composé de dix chansons dansantes, graves et conquérantes qui retracent une série d’émotions ressenties loin de La Réunion.

L’artiste chantera et fera chanter des covers lors du Sakifo Festival du 7 au 9 juin prochain à Saint-Pierre à l’occasion d’une web-série. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver les covers en version créole de Ben Harper sur sa chaîne Youtube de Steal my kisses et Bottle Wins again, traduits en créole en Volèr Béko et Ankor La Rak I giny. Peut-être croisera-t-il son idole Ben Harper au festival ?