Mercredi 29 mai 2019 a eu lieu l'événement d'Art' Gadiamb au théâtre Vladimir Canter à Saint-Denis. "Art' Gadiamb est un concours de jeunes talents réunionnais qui a pour but de faire connaître les jeunes talents de demain" expliquent les organisateurs. Plus de 150 personnes ont assisté à l'élection des trois lauréats. Nous publions ci-dessous le communiqué du théâtre Vladimir Canter (Photo DR)

Le concours de jeunes talents avait pour jury afin d'élire les heureux gagnants de la catégorie chant: la chanteuse Emmanelle Ivara ainsi que la directrice artistique du

label Run Hit Emma. Pour la catégorie danse les danseurs Jérémy Fontaine et Lino Merion. Et pour la catégorie grain d'folie : l'humoriste Titi le Comik et l'influenceuse beauté Couleur Café.

Ils y avaient quatre finalistes par catégorie.

Le groupe Tilt a été récompensé dans la catégorie chant. Les trois frères et soeurs ont reçus une standing ovation pour leur medley pop. Dans la catégorie danse le jury a élu la jeune Liliana Javegny, danseuse hip-hop dont la spécialité est le popping. Dans la catégorie grain d'folie c'est Patrice Naze qui a conquis le public grâce à ses tours de magie et de télékinésie .