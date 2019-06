Fort succès lors des précédentes éditions, le festival du cinéma chinois revient à La Réunion pour la 9ème édition. Du 8 au 9 juin 2019, sept films récents seront projetés au Cinépalmes de Sainte-Marie et au cinéma le Rex de Saint-Pierre.

Sept films chinois en version originale sous-titrés en français, tous genres, tous styles : drame, histoire, comédie, action, "blockbuster", film d'auteur... seront projetés à l'occasion de ce festival.

Chaque séance est tarifée à 3 euros par personne.

La liste des films qui seront projetés durant le festival est à retrouver ci-dessous :

How long will I love u

Shadow

Project Gutenberg

Ala Changso

Kill Mobile

The photographer

Operation Red Sea

Pour le programme complet, c'est par ici.