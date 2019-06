Après trois ans de pratique musicale, de répétitions rigoureuses, de moments conviviaux et de partage, les 79 élèves de l'orchestre Démos Nord Réunion achèveront leur expérience Démos en se produisant à la Philharmonie de Paris.

Samedi 22 juin 2019 est une date qui restera gravée dans les mémoires des 79 jeunes réunionnais âgés de 7 à 12 ans et engagés depuis trois ans sur le dispositif Démos Nord Réunion. Au lendemain de la fête de la musique, ils se produiront dans la grande salle de concert Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Ce concert est l’aboutissement de trois années d’éducation et de pratique musicale et orchestrale, un projet lancé au niveau national par la Philharmonie de Paris, porté localement par la Cité des Arts et soutenu financièrement par la CAF Réunion.

Accompagnés par les Villes au travers des référents sociaux de quartier et par les structures culturelles (Cité des Arts, Conservatoire régional, orchestres), ces marmailles se sont réunis toutes les semaines pour suivre leur apprentissage musical et instrumental. Ponctuellement, des rassemblements sous forme de " tutti " ont permis aux 79 enfants de mettre en commun le travail et de présenter, chaque année à la Cité des Arts, une restitution orchestrale face à leurs familles.

Dernière étape donc, prendre son envol vers la capitale parisienne et se produire au sein d’une institution nationale dédiée à la musique, principalement symphonique, de chambre, de jazz et musiques du monde (ethnique ou traditionnelle). À la semaine prochaine en direct de Paris !

