Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

C'est officiel, les stands ont été installés dans les rues, les bars de fortunes aussi : ce vendredi 21 juin 2019, l'hiver austral débute en musique à La Réunion. La 38ème édition de cette célébration de toutes les musiques a commencé dans certaines communes dès le début de la semaine et se poursuivra ce week-end, mais c'est ce vendredi soir que les plus grosses festivités ont lieu. Imaz Press vous fait vivre la soirée comme si vous y étiez, en photos et en vidéos !(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

