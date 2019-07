Venez découvrir le patrimoine culturel de l'île au travers de spectacles-vivants sur des sentiers. Une manière insolite de découvrir La Réunion, l'idée a germé dans l'esprit de Benjamin Clément, un passionné de culture qui a fondé les "Balades créatives". Pour réaliser ces visites atypiques, il s'est inspiré de ce qui se faisait sur Paris et en Europe en matière de visites théâtralisées, et a donc décidé de les adapter à la sauce réunionnaise en se lançant dans l'aventure entrepreneuriale. Ce samedi 27 juillet 2019, venez vous balader au Piton d'Armagasse, au volcan, le personnage Ti Zan va vous conter l'histoire de La Réunion... (photo d'illustration)

Voici le synopsis de cette balade: "Dans une petite forêt de tamarins des Hauts, sur le chemin qui mène au Piton d’Argamasse c’est là que je suis né moi, Ti Zan, personnage des contes de La Réunion. C’est de cette naissance que je veux vous parler, de mon histoire, de celle qui n’est pas toujours racontée dans les livres pour enfants. J’ai connu de très près Gran Diab et aussi Gran Mèr Kal…

Si vous avez envie de me rencontrer, n’oubliez pas votre bonne humeur, votre imaginaire et si vous êtes rêveur je m’engage, moi Ti Zan à vous montrer le vrai visage de Grand Diab et si vous êtes joueur à vous faire rencontrer Gran Mèr Kal.

– Gran Mèr Kal kèl èr i lé ?

– Lèr bat karé si Piton Argamasse mon zanfan. Dégrouy la kalbas pou rézèrvé !"

Prévoir tenue confortable, baskets, eau, chapeaux ou casquettes et imperméables en cas de pluie, et également un repas si vous souhaitez rester sur place.

La balade-spectacle se fait sur l’aller du sentier, elle dure à peu près 1h30. Tarif: entre 10 et 14 euros.

Plus d'informations sur le site Balades créatives

www.ipreunion.com