La ville de Saint-André organise l'opération "Partir en Livre", la grande fête du livre pour la jeunesse, jusqu'à demain, dimanche 28 juillet 2019. L'objectif est de donner le goût de la littérature aux plus petits à travers des ateliers et des spectacles.

"Lire c’est voyager" disait Victor Hugo. A l’occasion des vacances scolaires les Saint-Andréens ont l’occasion de s’évader à l’occasion de Partir en Livre.

La 5ème édition se tient à la médiathèque Auguste Lacaussade et à la bibliothèque Adrien Minienpoullé jusqu'à ce dimanche 28 juillet. A travers divers ateliers et spectacles la manifestation a pour but de transmettre aux plus jeunes l’envie de lire.

Plus de renseignements ici.

www.ipreunion.com