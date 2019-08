Le 31 août 2019 sort le film Kisa Nou Lé. Sébastien Clain, le réalisateur raconte dans sa production, disponible gratuitement en ligne, l'Histoire de La Réunion bien souvent absente des livres.

C'est l'histoire d'un film, produit par un trentenaire dont la réalisation n'est pas le métier. Kisa nou lé, qui sortira le 31 août sur le site kisanoule.re évoque l'identité réunionnaise "une identité qui existe mais qui n'est pas simple" d'après Sébastien Clain son réalisateur.

Dans ce film, 18 personnalités ont évoqué La Réunion, leur Réunion. Universitaires, artistes, militants associatifs et culturels se sont exprimés sur l'Histoire de La Réunion, bien souvent oubliée des manuels scolaires. Des premiers colons à la départementalisation jusqu'aux enjeux pour l'avenir, tout est abordé dans ce film. Objectif, en apprendre plus sur les dates clés de notre histoire, et notre passé assez lourd qui laisse encore son empreinte aujourd'hui.

La Réunion : une vision tronqué en métropole

L'idée de ce film est partie d'un constat. Lorsque Sébastien Clain a quitté son île natale pour poursuivre des études en informatique à Paris, il a découvert une autre vision de La Réunion. Celle d'une île aux paysages paradisiaques, concentré de métissage et exemple de vivre-ensemble. Ce point de vue extérieur cachait en fait une réalité, on en sait beaucoup de l'Histoire de la métropole mais finalement assez peu quant à celle de La Réunion, la faute à nos manuels d'Histoire. C'est pour rétablir la vérité que ce film a vu le jour.

Découvrez la bande d'annonce ici.

Bande-annonce du film "Kisa nou lé" from Histoire Réunion on Vimeo.http://www.kisanoule.re

