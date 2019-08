Depuis le jeudi 8 août et jusqu'au jeudi 5 septembre 2019, quatre musiciens se produisent en concert dans les gîtes et auberges des hauts de notre île. C'est la "tournée des refuges". Cilaos, Mafate, Piton des neiges... Instruments sur le dos et chaussures de rando, rien ne les arrête! (Photo DR)

Imaginez-vous guitare sur le dos gravir le Piton des neiges ? La Tournée des refuges c’est exactement ça ! Une bande de musiciens acoustiques sillonnent nos sentiers péï avec leurs instruments de musique. Leur objectif premier est d’aller délivrer leur message musical dans nos gîtes et auberges des hauts, le tout à pied !

Tout a commencé en 2013. Selon l’association, la tournée des refuges en huit éditions, c’est plus de 243 concerts, 23 musiciens, 4800km parcourus à pied et 190.000 mètres de dénivelé positif avalés par la troupe internationale de musiciens, ingénieurs du son et photographes avec instruments et matériel sur le dos. Ils ont déjà arpenté les Alpes, les Pyrénées mais également le désert de Néguev (dans le sud d’Israël).

Une grande première à La Réunion

C’est la première fois qu’ils se produisent sur notre île. Gaspard Panfiloff est l’un des musiciens et organisateurs de la tournée. Il explique que "c’est par le bouche-à-oreille que nous avons entendu parler de La Réunion. Sur les sentiers dans les Alpes et ailleurs, les gens nous disaient qu’ici c’était vachement bien pour randonner."

La tournée réunionnaise est donc lancée ! Quatre musiciens sont de l’aventure. Ils jouent de la balalaïka (sorte d’instrument à cordes d’origine russe), du violon, de la contrebasse entre autres, et bien sûr ils chantent. Selon le collectif, le projet a déjà réussi à séduire certains chanteurs locaux tels Danyél Waro ou encore Zanmari Barré. Mais, par manque de temps, les deux personnalités n’ont pu les accompagner sur les sentiers. Car c’est cela aussi la tournée des refuges, des chanteurs et musiciens locaux peuvent se joindre à eux afin de "créer une touche locale" explique Gaspard, "des membres du groupe Saodaj se sont montrés intéressés, nous avons également joué avec un percussionniste malgache et un saxophoniste sur certaines dates".

Alors faut-il être bon musicien ou bon randonneur pour intégrer la troupe ? Gaspard tranche : "être musicien c’est le plus important. Certains musiciens n’étaient absolument pas sportifs, il a fallu qu’ils s’entraînent afin de pouvoir réaliser la tournée". La tournée des refuges à la Réunion fait le tour des hauts de l’île durant un mois mais il y a aussi quelques dates dans les bas de l’île. Et le froid austral des hauts dans tout ça ? " Il fait clairement plus chaud ici (à La Réunion-ndlr) qu’en haute montagne en été en métropole " rassure Gaspard.

Toutes les dates et sites de la tournée à venir :

• 17 août: Snack Le Marla à Mafate

• 18-19 août: Le Bistrot des Songes à Mafate

• 20 août: Gîte le Pavillon à Mafate

• 21 août: Gîte et Camping les Filaos à Mafate

• 22 août: Auberge Piton du Cabris à Mafate

• 23 août : Ti Kaz Lontan à Mafate

• 24 août: Maison Morange à Salazie

• 24 août: Gîte La Mandoze à Salazie

• 25 août: Gîte de Bélouve à Salazie

• 26 août: Gîte du Piton des Neiges à Cilaos

• 27 août: Gite Le Paille En Queue à la Plaine des cafres

• 28 août: Cité du Volcan à la Plaine des cafres

• 29 août: Gîte de Roche Plate à Saint-Joseph

• 30 août: Gîte Malmany à Saint-Joseph

• 31 août: Gîte du volcan à la Plaine des cafres

• 1er septembre: Gîte de Théophane et Yoleine à Saint-Philippe

• 2 septembre: La Case Volcan à Saint-Philippe

• 3 septembre: Chez Mélanie à Sainte-Rose

• 5 septembre: La Cerise, concert de clôture à Saint-Paul

Plus de renseignements : Site internet de la tournée des refuges

