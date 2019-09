Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Jacques Billant, préfet de La Réunion, et Evelyne Decorps, préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, félicitent ce vendredi 6 septembre 2019 les lauréats de la résidence de création " Atelier des Ailleurs 5 " : Guillaume Lambert, auteur et metteur en scène qui séjournera à l'île Amsterdam, et Mickaël Bouvier, auteur et clown, qui séjournera sur l'archipel Crozet. Deux suppléants ont également été désignés, il s'agit dans l'ordre, de Charles Segard-Noirclere, metteur en scène et de Maxime Touron, auteur et metteur en scène. Ils seront appelés à remplacer le ou les lauréats en cas de désistement ou d'impossibilité.

