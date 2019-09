Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Plus ancien festival musical de La Réunion, le Manapany festival vient de dévoiler son programme pour sa 19e édition. Tout en renouant avec le son cuivré des fanfares et son habilité à jongler avec les styles et les rythmes, la protection de l'environnement et le développement durable seront mis en avant au travers de plusieurs initiatives. A noter que l'artisanat et la créativité disposeront également d'un espace dédié (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

