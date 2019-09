Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

A Saint-Benoît le week-end 21 et 22 septembre 2019 est basé sur le signe de la culture et des contes à l'occasion des 36e journées européennes du patrimoine. Soirée contes et riz sofé, jeux lontan et plusieurs expositions sont programmés (Notre photo : l'artiste Emmanuelle Peters)

