Le Manapany Festival revient les 20, 21 et 22 septembre 2019 à Saint-Joseph. Le programme, toujours éclectique, mettra en avant 17 artistes et groupes dont 13 sont réunionnais.

Cinq groupes émergents et novateurs sont issus des sélections "Tremplin Pierre Macquart 2019". Le sport, moteur du festival, sera à l'honneur une nouvelle fois avec le 1er Manapany Trail, la Rando Santé de Manapany, le 1er Village des Sports APELS et le skatepark éphémère...Sans oublier les espaces dédiés à l'artisanat local et au bien-être. Pour accéder au festival, différents tarifs sont disponibles selon les jours. Comptez de 5 à 16 euros.



Vendredi

Ti coin charmant

20h35 : Sly Suga

21h40 : Christine Salem Trio

23h10 : Zoufris Maracas



Samedi

Laterit (Gratuit)

16h : Fraksyone

17h : Zeko

17h : Les amis dépressifs



Ti coin charmant

19h : Queen Favi

20h05 : Sax Machine

21h40 : Abazdabu

23h10 : Micro Point

Dimanche



Boulevard de l'Océan

07h30 : Départ du trail



Laterit (Gratuit)

15h : Skoloband

16h : Pink Pepper



Ti coin charmant

17h : Les concerts en balade

18h : Tim Zeni

19h15 : Del Zid

20h20 : Lo'jo

21h40 : Grèn semé



Quelques mots sur le festival



Le Manapany Festival est le plus ancien festival musical de la Réunion. En 2001, l’idée naît de créer un événement culturel autour du surf à Saint Joseph. Ainsi apparaît ce mariage entre concerts festifs et challenge sportif.



Depuis le début de la crise requin, malgré les efforts de l’association, le challenge des 3 Peaks de bodyboard et de surf n’est plus organisé. L’association a choisi de valoriser d’autres sports où l’excellence réunionnaise est reconnue.



Cette année, pour la première fois, en partenariat avec Saint Jo Trail Team, va se courrir le 1er Manapany Trail. Un skate park éphémère accueillera initiation et compétition. Un espace acroyoga et bien-être viendra se placer au Four à Chaux, pour apaiser les esprits et les corps.



Les 3 Peaks souhaitent aussi valoriser et préserver le site exceptionnel qu'est la Baie de Manapany, cet écosystème unique au monde dans lequel s'épanouit une vie singulière et fascinante qu'il faut défendre. L'accent est mis durant le festival sur la protection de l'environnement et le développement durable au travers de plusieurs initiatives.



L'artisanat local et sa créativité disposeront d’un espace dédié avec un marché péï de deux jours, promesse de découverte et de plaisir.



Sur scène(s), la 19eme édition renoue avec le son cuivré, et va pratiquer le grand écart entre les styles et les rythmes, des côtes de Madagascar vers le son Techno. Les invités extérieurs et les artistes locaux se partageront la programmation du festival.



Le Prix Tremplin Pierre Macquart sera décerné pour la 2eme fois à l’un des artistes découverte 2019.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site du festival.



www.ipreunion.com