Tout au long du week-end, des nombreuses animations, expositions, visites et autres activités auront lieu aux quatre coins de l'île pour célébrer la 36ème édition des journées européennes du patrimoine. Retrouvez notre sélection de visites et activités, prévues ce week-end.

Pour les amateurs de visites

A Saint-Paul, optez pour la visite de la mosquée, ouverte de 9h à 12h, puis de 14h à 17h le samedi et le dimanche.

Saint-Pierre propose de son côté de (re)découvrir les plus belles demeures créoles de la ville, ainsi que sur le site de la Rivière d'Abord. Le public pourra aussi visiter les coulisses de la salle de concert de musique actuelle, le Kerveguen ou encore le chantier de protection de la maison Saint-Charles.

Du côté de Saint-Louis, le domaine de Maison Rouge organise également des visites guidées ou libre de son domaine. Le week-end se terminera avec un spectacle de le Compagnie Danses en L'r au Madoi le dimanche 22 septembre de 14h à 16h.

Sinon, optez pour une visite guidée du Four à Chaux de Méralikan, à Saint-Leu, ou apprenez le processus de fabrication du sel au Musée du Sel. Le Musée Stella propose aussi des expositions durant tout le week-end.

La commune de Saint-Joseph organise de son côté une visite commentée ou libre de son ancienne plantation de thé créée dans les années 1950. Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers dont une partie est aménagée pour la cueillette et où les théiers peuvent atteindre 8 à 12 m de hauteur. On y découvre également des champs de géranium odorant.

Pour les amoureux de la nature

Si vous êtes plutôt nature, on vous conseille les balades créatives dans la savane de Saint-Paul, départs à 9h puis 13h. A Saint-André aussi, balades, visites guidées, et pik-nik partaz sont au programme.

A La Possession, trois balades différentes sont proposées le samedi 21 septembre 2019. Plusieurs thèmes seront mis en avant : "Les arbres connus et méconnus de La Possession" ; "Arbres et patrimoine bâti" et enfin une balade à vélo électrique pour découvrir le patrimoine bâti de La Possession.

Pour les plus aventureux

Si vous êtes davantage d'humeur joueuse, la commune de Saint-Paul propose un grand escape game dans la réserve naturelle de l'Etang Saint-Paul... un jeu grandeur nature qui vous obligera à résoudre quelques énigmes... Le programme complet de la commune est à consulter par ici.

Au Port on vous propose aussi de découvrir la ville sous un angle insolite. Une balade guidée est organisée avec des indices et des rébus via une application, ainsi qu'un circuit en vélo afin de découvrir les nombreuses oeuvres peintes par des graffeurs, avec à la clé la rencontre l'artiste GorG one, street artiste réunionnais.

Pour les passionnés de musique

Chef-lieu et capitale historique, la ville de Saint-Denis clôture le samedi, journée chargée en activités, avec un concert de Baster. La journée du dimanche elle sera clôturée par un concert d'Oussanousava.

La commune du Tampon terminera pour sa part les festivités avec un concert de Kafmaron (fusion Maloya) le dimanche 22 septembre à 15h30.

Si vous êtes amateurs de contes, direction Saint-Benoît. Soirée contes et riz sofé, jeux lontan et plusieurs expositions sont programmés.

Pour retrouver le programme complet des Journées du patrimoine à La Réunion, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de la culture.

