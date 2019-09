Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Le sud-africain Tumi Molekane sera en concert à la Cité des Arts ce samedi 28 septembre 2019 à 21 heures. Il connaît La Réunion depuis plus plus de 10 ans pour s'y être produit à plusieurs reprises, notamment avec le groupe The Volume comme ce fut le cas au Sakifo 2009. L'artiste a toujours aimé métisser sa musique hip-hop à d'autres influences comme ce fut le cas lors de sa collaboration avec Danyèl Waro.(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

