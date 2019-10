Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Tiktak Production lance un appel au financement participatif pour boucler le budget et financer la post-production de son nouveau documentaire, "le mal de l'ombre". Le film est une enquête sur la leucose bovine et les doutes des consommateurs concernant la qualité de la viande et du lait.

