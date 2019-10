Le 18 octobre 2019 à 20 heures, le Bisik accueillera la création "Femmes Fanm", un territoire "fantasmé, transfrontalier, polyglotte et féministe". Pour ouvrir la soirée rendez-vous avec Jim Fortuné et Fabrice Chow.

Avec le spectacle "Femmes Fanm", Oriane Lacaille réunit Titi Zaro et Marie Lanfroy & Mélanie Bourire du groupe Soadaj'. Cette rencontre rendue incontournable par la proximité évidente des écritures, du travail sur les langues, les voix, les percussions et par la force de la féminité comme essence même au sein de ces deux groupes. Un spectacle hybride où l'on pourra entendre des compositions originales mais aussi des reprises de musiques de différents territoires qui, ensemble, montrent une facette universelle et féminine de la créolité.



La création de ce spectacle aura lieu à La Cité des Arts à Saint-Denis.

C’est Jim Fortuné accompagné de son dalon de toujours Fabrice Chow qui assurera la première partie de cette soirée exceptionnelle. Pour cette soirée, il présentera quelques titres de son album kafé mais surtout des titres inédits sur la base des poèmes de Lacaussade et de Leconte De Lisle et bien sûr des reprises de chanson française "créolisées".