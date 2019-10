La 4ᵉ édition des Journées nationales de l'architecture se déroule les 18, 19 et 20 octobre 2019 et s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire du ministère de la Culture. Ces journées ont pour objectif de développer la connaissance et l'intérêt du grand public en mettant en lumière les richesses de l'architecture contemporaine remarquable, partout où elle se trouve, en racontant l'histoire du bâti qui nous entoure et en valorisant l'apport culturel, scientifique, technique et social de l'architecture pour le bien-être de tous.

L’architecture est partout autour de nous et se place au carrefour des grands enjeux d’aujourd’hui : écologiques et climatiques, économiques et sociaux. Elle établit, pour le bien-être des usagers, des liens sur l’ensemble des territoires et mobilise scientifiques, architectes et professionnels du cadre de vie.



Les Journées nationales de l’architecture mettent cette année à l’honneur l’adaptation aux usages contemporains des bâtiments ou des sites existants. Réemployer ce qui est déjà bâti, transformer ce qui est déjà aménagé pour l’adapter à de nouveaux usages, constitue un savoir-faire vivant dans les pays européens et particulièrement, en France. C’est cette pensée et cette pratique de la réutilisation qui permettent de lire autour de nous les apports successifs des générations humaines.



Comme pour les Journées européennes du patrimoine, et afin de favoriser l’accès à une pratique artistique et culturelle de qualité, les ministres de la Culture et de l’Éducation nationale ont lancé l’opération " Levez les yeux ! " qui se déroule dans le cadre scolaire la veille de ces journées en l’espèce, le vendredi 17 octobre.



Retrouvez les animations proposées lors des Journées nationales de l’architecture à Saint-Denis, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Saint-Pierre à partir de l’open agenda géolocalisé de la manifestation sur ce lien.



Ces Journées nationales de l’architecture se prolongeront à La Réunion par trois autres événements touchant à la valorisation de l’architecture.



Dans la prolongation des Journées nationales de l’architecture et afin de renforcer son action de sensibilisation à l’architecture auprès du grand public, la Maison de l’architecture de La Réunion organise en effet le 26 octobre au Port, un nouveau rendez-vous dénommé : " L’Architecture fait son cinéma ". Sont proposés sans ce cadre : projections en plein-air, ateliers et rencontres, ballades dans la ville du Port. Le programme est téléchargeable sur le site de la DAC de La Réunion.



L’École d’architecture de La Réunion organisera quant à elle un colloque scientifique destiné aux professionnels concernant l’architecture tropicale les 30 et 31 octobre, puis les 4 et 5 novembre prochains un symposium scientifique international de 2 jours intitulé : " Urban Thinkers Campus" autour de la ville tropicale.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com