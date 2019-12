Le fonnkézèr et auteur Teddy Iafare-Gangama entame une tournée de concerts avec "Et demain viendra bien", spectacle de fonnkèr en musique. 15 dates sont prévues sur l'île jusque fin décembre. Le spectacle parle d'une société réunionnaise en plein mouvement, en développement à grande vitesse. C'est une étape dans un long travail d'écriture et de créations musicales. Le concert propose au public une large palette de textes déclamés ou chantés sur des musiques jonglant entre rock, funk, jazz, blues, ballades et maloya (Photo D.R.)

""Et demain viendra bien" s'inscrit dans la lignée d’un triptyque que l’auteur a initié avec "Isi Anndan", premier album sorti en 2012 et point de départ d’une démarche d’abord introspective, pour rendre compte de son statut d’Homme, père et Réunionnais. En 2016, s’ensuit "Aterla", une pause entre l’ici et maintenant, un regard sur une terre réunionnaise en pleine évolution. En 2020, " Terlaba ", troisième et dernier volet du triptyque, sera une ouverture vers l’ailleurs, dans laquelle seront illustrés certains de ses textes de voyage" suoigne le communiqué présentant le spectacle.

Teddy Iafare-Gangama est accompagné aujourd’hui de Samuel Smith (guitare, clavier, voix), Mahesh Vingataredy (batterie) et Matthieu Gervreau (basse, voix).



L'auteur est connu pour son engagement dans la valorisation de la langue, de la culture, du patrimoine et de l’identité réunionnaise. Il a publié à ce jour plus d’une dizaine d’ouvrages, jonglant entre pièces de théâtre, contes et traductions de bandes-dessinées. Invité d’honneur de la 3ème édition des Rencontres des Cultures Créoles qui s’est clôturée le 31 octobre 2019 à Port-au-Prince (Haïti), il vient aussi de publier son dernier recueil de fonnkèr, "Mon dégingn".



Dates des spectacles



- Dimanche 8 décembre à 12h : Kabar Éperon

- Vendrede 13 décembre à 18h : Médiathèque de Bras-Panon

- Samedi 14 décembre à 10h : Écoferme de Vincendo, Saint-Joseph

- Samedi 14 décembre à 16h : Médiathèque du Sud Sauvage, Saint-Joseph

- Lundi 16 décembre à 10h : Collège Oasis, Le Port

- Mardi 17 décembre à 10h : Collège Simon Lucas, Étang-Salé

- Mercredi 18 décembre à 10h : Collège Jules Reydellet, Rivière Saint-Denis

- Mercredi 18 décembre à 16h : Médiathèque Raphaël Barquissau, Saint-Pierre

- Jeudi 19 décembre à 10h : Collège Le Bernica

- Jeudi 19 décembre à 20h : Four à chaux Méralikan, Saint-Leu

- Vendredi 20 décembre à 10h : Kabar Ankraké, Terre Sainte