La Réunion célèbrera ce vendredi 20 décembre 2019 le 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Plusieurs festivités et animations sont programmées dans plusieurs communes. Demandez le programme (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Le Conseil départemental organise un grand 20 désamn sur le site du musée de Villèle

- 16h30, 17h30, 18h30 Longère – " Konté, Kozé " In zong, in doi, spectacle familial de Teddy Iafare-Gangama

- A partir de 17h Lo Kan - " Kabar la parol ", Mamiso Trio (Madagascar), Collectif moring’ de l’Ouest, Ketty Lisador, Debaa (Mayotte), Francky Lauret, Didye Ibao… et Belvédères... – " Vavangaz’"Soul City et Didier Boutiana

- 18h : Rassemblement devant la Chapelle Pointue pour un 1er hommage aux esclaves, puis " Les voix sacrées ", Nono Arhiman, Tiana et Vetso (chants de Madagascar), Koulèr Gospel, Chorale Villancico, Chorale Amadeus, Anne Maillol, Chorale EDF mais aussi Lo Ron – " Gran kabar " ozéfinn’, Votia, Zanmari Baré, Lorkès Nasyonal La Rényon

- A partir de 19h30 : Cinéma en plein air Loving de Jeff Nichols (USA, 2017), A woman captured de B. Tuza-Ritter (Hongrie-Allemagne 2017), Sous-bois – " C’était l’usine "

(Visite guidée virtuelle des ruines de l’usine), Expositions, visites sonorisées (L’étrange histoire de Furcy, Madeleine 1786-1856, Gran manzé la kaz Madame Desbassayns, Ti kizin déor, Le petit musée numérique, Héritages (Cultures de l’Habitation (canne à sucre, coton, café, maïs), jardins aromatiques (romarin, géranium rosat, citronnelle, basilic, marjolaine, jardin créole), Farfar : préparation et dégustation (ravages, sosso maïs, jus de cannes, café bourbon pointu…), Mémoire (Fleurissement du mémorial des esclaves), La Boutik du 20 désanm Publications, affiches, produits dérivés...

Accès libre pour toutes les animations

• Saint-Denis : Le 20 désamn La Réunion brisait ses chaînes

Les associations de quartier et la Ville de Saint-Denis ont choisi de mettre en lumière le thème du marronnage. La journée commencera à 10h par un temps de recueillements comme tous les ans au pied de la stèle dédiée à Géréon et Jasmin. Pour se rappeler et rendre hommage aux ancêtres, ceux qui ont été asservis, mais aussi ont lutté par leurs gestes quotidiens ou en marronnant. Il ne peut donc y avoir de fête sans que le travail de mémoire ne soit fait. Puis, il y aura les temps plus festifs, ceux de la marche en musique, en danses et en chants, préparés pendant plusieurs mois avec toute la ferveur que savent communiquer les défilants. Et enfin, il y aura le temps de la musique, du maloya et d’autres voix encore, celles de l’avenir portées par nos enfants. Une journée commémorative toute en respect, pour que soit rendue aux ancêtres disparus toute la dignité qu’ils méritent.

- A partir de 17h00 Défilé de la Liberté du Jardin de l’Etat au Barachois, commémoration en danses, en chants et en musique l’abolition de l’esclavage de 1848.

- A partir de 20h00 Nuit de la Liberté : Barachois (Place Sarda Garriga), Lindigo et ses invités (de 20h à minuit) comme zarlor, potomitan : Jahiro, Flambola, Karma, Etincel Maloya, Heritaz Maloya, Eliard Ranggeh et la Kazanou.

Les enfants proposeront des Interventions en Milieux Scolaires de l’Ecole Municipale de Musique Loulou Pitou :

- 20 h 30 : Chœur des marmay de Ruisseau Blanc (La Montagne)

- 21h40 : Chœur des marmay de Jean-Baptiste Bossard (Sainte-Clotilde)

L’accès est libre et gratuit.

• 20 désanm dann’ Port

- Jeudi 19 décembre, 15h à 21h : Rassemblement à 15h pour un défilé Butte Citronnelle/ avenue du 14 juillet 1789/ Place Bakoko (derrière la médiathèque Benoite Boulard). Maloya terre à terre avec des groupes de quartier.

- Vendredi 20 décembre 9h à 23h : La Réunion et ses engagés - Place Bakoko.

9h - Street art, sport/ 10h- conférence et projection du film " Sur la route de nos ancêtres " 13h30-Jeux lontan, atelier d’initiation à l’artisanat, moringue /15h-Film/

16h-Street Art, mur d’expression libre

17-23h – Animation groups de quartier et Concert : Loic Païnaye, Tri Yab, Rafiki, Bakoko Said, Kafouyé,

Soko lLokaf, Balita/ Animation Afrpouhouse / ElectroMaloya avec Dj Micky Micke

- Vendredi 20 décembre :

Boulodrome Cité RN4 9h-23 : Matin-Activités sportives,jeux lontan, 16h30 défilé dans le quartier, artistes de quartier et bal la poussière

Rivière des Galets 20h-23h : défilé et Kabar krazé à terre

Groupe d'habitation les Étoiles 14h-23h00 : Sound System et scène ouverte et concert Kouler mon nasyon.

Des animations sont également prévues le 20 décembre dans les quartiers Say Piscine, Saint Exupéry et Eugène Sue.

• Saint Paul fête le 20 décembre au Débarcadère, front de mer de 10h à 23h30

Débarcadère :

- De 10h00 à 14h00 : Percussion, Moringue, 974 Perku, Bourant, Kourd Goni, Exposition en Goni, Desgustation riz chofré, gâteau et jus lontan

Maloya dan somin : 10h maloya (Ass. Kalbasse), 10h30 Maloya Fusion (ASS.MZ7), 11h00 Maloya Percussion (Metiss Percusssion), 12h45 Séga maloya (Sophie Ligdamis), 13h Musique Fusion (Mozambique-Mada-Run)(Jozeffinn’), 13h45 Fusion (Skua), 14h30 Maloya (Aim a nou Seggae), 15h15 Seggae Maloya (Legrand Afatia), 16h Maloya (AEAS), 16h45 Maloya (Zeanlik ek lespri), 17h30 Maloya (Zaza Maloya- Les Bons Zamis), 18h15 Maloya (Tribu Nenibe), 19h Maloya (Ayone), 19h45 Maloya (Ti Zenfan Gado), 21h Séga Maloya (Missty),

- 22h30 Maloya (Kaloubadiya)

Déambulation 14h30 : Fanfare – Souk Denis, Percussion Moringue – Tribal Perku- Comodo

Festi food

Espace culturel Sudel Fuma : exposition " Marronnage, refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIème siècle "

Médiathèque du front de mer : ateliers d’écriture

• Saint-Pierre : le Salahin au rythme du maloya

De nombreuses activités seront proposées dès 10h le vendredi 20 décembre.

- A 10h : Risofé, expositions (" De l’ombre à la lumière ", " Arbre à paroles ", " Maloya ", " Madagascar ", " Quadrille "), puis une course de la liberté, réalisation d’une fresque, initiations (quadrille, Maloya, Moringue, tressage de fibres naturelles, paillage, fabrication d’instruments de musique), dégustation (de mets divers malgache, réunionnais), jeux (malgache, lontan, fabrication de cerfs-volants), balade en charrette, bibliobus (coloriage, activités manuelles, lecture), restitution de projet artistique d’élèves de Saint-Pierre avec l’rtiste Gael Papy et des contes.

- De 10 à 19h dans le village : Ass, Simangavol, Etincelle, Ecole Trad, Tramay, Mangalor, Résonance, Couleur Pei, Mélanze Natyon, Mamass’B, Gramoune Sello, Bradooma, Sophie Mazandira, Atelier de musique et Atelier Téat Saint-Pierre.

Mais aussi à retrouver également : La toupe D.S, Lolo et Odile, Cosmic Sound, Kervéli, Ti Kayou, Mokap, Zanatany Maloya interviendront pour les résidents dans l’Ehpad Père Favron (Ravine Blanche) et dans la résidence " Tournesols ".

• Le Tampon : kabar maloya

Départ : 18h30 depuis l'aire de jeux du chemin Mazeau, rue du Docteur Guy Hoareau, rue du Docteur Charrière

et la rue Charles Baudelaire

Début du grand kabar Dès 19h30 chez M. Clovis Sénardière (rue Montaigne)

Concerts : 19h30 Flambola, 20h20 Ti Moris, 21h10 Dedette, 22h00 Fonnkal, 22h50 Mokap, 23h40 Kiltir Maloya, 00h30 Fanm Soukwe, 01h20 Heritaz Maloya

• La ville de Sainte-Marie et les associations de quartiers font la fête

- Le jeudi 19 décembre de 17 à 21h. L’Espérance les bas accueillera Segael-Médérice, Lisette-Génration Groove, Nature Roots et Lion Max-Afatia.

Le quartier Gaspard, accueillera comme artiste Médérice-Bellinda Justine, Tatne-Segael, Zenerasyon nou lé la, Emmanuelle Ivara, Benjam et Kaloudadia.

- Le vendredi 20 décembre de 17h à 21h. Le quartier de la Réserve proposera une liste d’artistes Missty- Sista Flo-Diatsika, racine nout zans et El-Lucie-Mister Ramzi. Bois-Rouge proposera sur sa scène : Missty- Sista Flo- Bellinda Justine, Zenerasion nou lé la, Meta- Tatane-Mamans Maloya.

- Et pour le samedi 21 décembre, le Verger proposera pour le dernier jours : Aubin-Joe Vany dimitri Pitou, Racine nout zanset et Madia Maloya-Destyn Maloya. Et pour la Ravine des Figues les artistes : Aubin-Joe Vany dimitri Pitou, Tessa- Madia Maloya- White et Destyn Maloya.

• Saint André : kabar sur la place de la mairie

Les artistes Mielo, Fronker Malagasy, Zen Maloya, Cimendef, Firmin Viry, Lovanahé sont programmés.

• Sainte-Rose : le 20 désamn à Bourbier les hauts

De 14h à 22h un concert Partage au case de Bourbiers les Hauts est avec plusieurs musiciens locaux qui viendront pour animer la journée en musique. Un partage gratuit du Manioc traditionnel et du Riz choffé, ainsi que des boissons jus de fruits attendent les réunionnais. Vous pouvez emmener ce que vous voulez, néanmoins l’alcool est interdit. Pour plus de renseignement un numéro et à disposition Klod, au : 0692 27 57 85.

• Saint-Philippe : plusieurs animations au programme

- Vendredi 20 décembre de 10h à 18h, animations, podium avec une scène libre et remise des prix du concours de Noël.

• Jimmy Cliff à Saint Joseph

L'artiste Jamaïcain Jimmy Cliff connu pour ses célèbres chansons "Reggae Night", et "I can see clearly now" donnera un concert le jeudi 19 décembre 2019. Un concert est prévu à la Caverne des Hirondelles avec Tambourissa, Akoutsa, Zeko et Zanzibar

• Concert à l'Étang-Salé

Vendredi 20 décembre à partir de 19h00 dans la cour d'honneur du complexe sportif du Centenaire un plateau artistique sera proposé. Des artistes comme Gwendoline Absalon , Groupe Kervéli, Maya Kamaty monteront sur scène. Accès libre et gratuite.

• Maloya à Bras Panon

- Le jeudi 19 décembre dès 19hà Paniandy, concert de Gramoune Sello, Etinsel Maloya, Zenfan Kalbanon, Zen’Maloya, Lorysine, Compère Maloya, El Diablo Raggaloya, Mielo, Ti’Loun, Kouleur Mon Nasyon, Kaloubadia Maloya..;

- Jusqu'au 22 décembre, sur la place Michel Debré (en face de la mairie), ateliers, animations, théâtre… mais aussi les concerts de Groove Lele, Diatsika Maloya, Bea La Garrigue (20 décembre à 20h), et Kriké Kraké à la Yourte la Vanille le 22 décembre.

• Plateau musical à Trois Bassins

- Le 19 décembre des contes, des poèmes dits et intermèdes musicaux au pôle culturel et sportif l’Alambic sera proposé à parir de 18h. Un plateau musical regroupant des artistes (Mélan a nou), Somael, Maloya Aho, Nadia Maloya, Akissassa, Gramoun Sello, Mélanz Kartier au plateau sportif du littoral se déroulera à partir du 18h.

- Le 20 décembre : tournoi du hand (JSTB) au complexe sportif Denis Pothin à partir de 08h30. Une élection de Miss Mamie- Animation dansante au pôle culturel et sportif à partir de 9h, radio crochet (inscription au 0262 74 56 91), spectacle Kan Marron- Zumba Géante à la place des festivités à partir de 15h. Et à 18h il y aura le défilé des associations.

Fankassim- Groupe lumière et ses invités : Yoann Chan-Fui, Jerry Bouclier, Franco Marka, Ily, Mathias Maloya, Méta, Djaici, Gréogory Payet, Christophe Ramakistin, Dj Sebb, Pll et Ramsy.

