Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Le baryton Aslam Safla a remporté ce mercredi 8 janvier 2019 la seconde édition du concours Voix des outre-mer. 13 autres candidats étaient en compétition avec l'artiste réunionnais. Les participants se sont produits sur la scène de l'opéra Bastille à Paris. Organisé par Fabrice di Falco, chanteur lyrique de renommée internationale, et l'association les Contres courants ce concours a "pour but de former nos talents ultramarins de demain" et de "lutter contre les discriminations dans la musique et notamment à l'opéra" (Capture d'écran : ministère des outer-mers)

