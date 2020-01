A La Réunion comme partout en France ainsi que dans une trentaine de pays étrangers, la quatrième édition de la Nuit de la lecture aura lieu ce samedi 18 janvier 2020 dès la tombée de la nuit. Placée sous le thème du partage "cette Nuit souligne combien l'accès libre et diversifié aux livres est un enjeu majeur de démocratisation culturelle qui favorise la liberté d'expression en nous permet de mieux répondre aux enjeux de notre société" commente la préfecture (Photo DR - Mairie du Port)

À La Réunion, 5 médiathèques, 3 bibliothèques et pour la première fois le Centre dramatique national de l'océan-Indien – Théâtre du grand Marché, ainsi qu’un groupe d’habitation et une mairie annexe participent à cette Nuit. Les points de leture sont répartis dans huit communes : Saint-André, Sainte-Marie, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Bras-Panon, Saint‑Pierre et le Tampon.

Au total une trentaine d'événements s’adressant à la petite enfance, aux adolescents et aux familles seront ainsi proposées par les professionnels du livre, "mobilisés autour de propositions associant au livre et à la poésie d’autres arts et notamment le théâtre et la musique" précise la préfecture. "Vous pourrez assister à des conférences, rencontres-dédicaces avec des auteurs, ateliers d’écriture, et participer à : "lire en scène", à une "soirée-enquête", vous transformer en "croqueur de livres" et faire des "lectures au clair de lune" pourquoi pas en dodojamas pour les plus petits" énumère la préfecture.

A noter qu'à la suite des heurts dans le quartier des Camélias, la mairie de Saint-Denis a a de annulé la Nuit de la lecture qui devait se tenir ce samedi 18 janvier à la médiathèque François Mitterrand. située à la Trinité. L'événement est reportée à une date ultérieure.

Téléchargez le programme de la Nuit de la lecture à La Réunion ici : www.culture.gouv.fr

Restez informés avec l'open agenda géolocalisée de la manifestation en cliquant ici https://openagenda.com/

www.ipreunion.com