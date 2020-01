L'appel à projets 2020 du Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité est lancé. "Pour la première fois cette année, la procédure est entièrement dématérialisée.Créé en 2016 par le ministère de la Culture dans le cadre de la politique de soutien aux médias de proximité, ce Fonds a pour objectif de soutenir les structures éditant un ou plusieurs médias d'information sociale de proximité, qu'ils soient publiés en ligne, ou en format papier. En 2019, le Fonds de soutien aux médias d'information de proximité a permis de soutenir 130 médias en France métropolitaine et sur les territoires ultra-marins, pour un montant total de 1,58 million d'euros" écrit la préfecture dans le communiqué que nous publions ci-dessous

"Ces médias, (publications, sites Internet de presse, radios, télévisions, webtélés, webradios, etc.) font l'objet d'une attention particulière car ils contribuent à la vigueur du débat démocratique local en donnant la parole aux habitants des territoires urbains et ruraux. Ils constituent ainsi un vecteur d’information et un facteur de cohésion sociale. Ils participent enfin à la valorisation de l'image des territoires et à leur évolution en permettant à un large public de se familiariser avec la pratique journalistique dans un souci d’éducation aux médias.

L'offre éditoriale du média doit être originale et faire l'objet d'un traitement journalistique. Il doit traiter d'information locale et s'adresser à des publics locaux, prioritairement ceux des quartiers inscrits en politique de la ville ou dans les communes des zones de revitalisation rurale. Le média doit avoir une certaine fréquence de publication, être à jour de ses obligations fiscales et sociales et présenter des garanties quant à sa capacité à développer un modèle économique soutenable dans la durée. Des cofinancements doivent être recherchés.

Vous êtes intéressé par cet appel à projet

- lisez attentivement ici le décret n°2016-511 en date du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information de proximité :

- puis, créez un compte et inscrivez votre projet à partir de ce lien

Les dossiers doivent être transmis par voie numérique au plus tard le 28 février 2020.

Vous pouvez le cas échéant et si vous le jugez utile, transmettre des documents papier : journaux, magazines, publications en mentionnant bien le nom du média et du porteur de projet à l'adresse suivante : DAC de La Réunion CS , 7105 97400 Saint-Denis. A l'attention de Françoise Kersébet, responsable de la communication, des médias et de la prévention des discriminations. Mail : francoise.kersebet@culture.gouv.fr . Tél : 06 92 90 20 70 et 06 92 01 85 40".