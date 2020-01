Les dossiers de demandes d'aides pour les artistes sont disponibles. Ces soutiens financiers sont attribués par "la direction des affaires culturelles de La Réunion aux artistes en activité dans tous les domaines des arts plastiques (peinture, dessin, sculpture, installation, performance, photographie, vidéo, graphisme, design)" indique la préfecture.

Les aides individuelles à la création (AIC) et des allocations d’aménagement d’atelier et d’acquisition de matériel (AIA) sont uniquement destinées aux artistes résidant à La Réunion.

- l’aide individuelle à la création ou "AIC" permet aux artistes, soit de mener une recherche artistique, soit de prolonger leur démarche artistique visant à rendre possible la finalisation d’un projet précis. En revanche, il ne s’agit pas d’une aide à la diffusion (exposition, édition) ni d’une aide à la communication.

- l’allocation d’installation d’atelier pour des travaux d’aménagement et/ou l’acquisition de matériel ou "AIA" permet aux artistes de financer des travaux d’aménagement de leur lieu de travail, d’acheter du matériel structurant nécessaire à la pratique de leur activité.

Les dossiers sont examinés par une commission régionale créée par arrêté préfectoral et constituée par des représentants de l’État (ministère de la Culture), des artistes et des personnalités qualifiées. Elle se réunit une fois par an sous la présidence de la directrice des affaires culturelles de La Réunion ou de son représentant. La directrice arrête la liste des bénéficiaires après avis de la commission.

Les formulaires de demandes d’aide 2020 sont téléchargeables sur le site de la DAC de La Réunion, rubrique aides et démarches ainsi que sur demande auprès de la DAC de La Réunion, 23 rue Labourdonnais – Tél : 02 62 21 90 69.

Les dossiers doivent être transmis à la DAC de La Réunion sous format papier uniquement. La date limite de dépôt, cachet de la poste faisant foi, est fixée au 24 avril 2020.