La 15e édition de la Fête des Lanternes a été présentée ce mardi 11 février 2020 à la mairie de Saint-André. "Tous les ingrédients qui font le succès de cette manifestation culturelle célébrée dans la Ville des Lumières depuis 2006 sont au programme les 15 et 16 Février prochains sur le site du Centre culturel chinois, en face du gymnase Michel Debré" indique la commune saint-andréenne (Photo archives mairie de Saint-André)

Au cours de cette éiftion des initiations au taichi et au wushu, divers ateliers et spectacles seront proposés. Un grand défilé partira de la mairie le samedi 15 février à 18h pour se diriger vers le gymnase Michel Debré. "Côté scène, en raison du contexte sanitaire mondial, la troupe venue de Chine a été remplacée par un groupe de danseurs venus de l'île Maurice (Groupe Dan & Co et Association Wushu) et par l'association Huang Shan qui assureront le spectacle qui sera donné Samedi à partir de 19h" précise la mairie de Saint-André.

La journée du dimanche 16 février sera rythmée par les danses des lions et des dragons, les démonstration d'arts martiaux et de danse... La clôture de la fête, prévue dimanche à partir de19h45 sera marquée par le traditionnel lâcher de lanternes et des animations féériques sur le plateau noir du complexe sportif.

Pour l'adjointe au maire Viviane Ben Hamida et les dirigeants de l'Association culturelle chinoise de la Réunion (ACCR), cette 15e édition marquant le début de l'année du Rat, est "placée sous le signe de la Tradition et de la Solidarité". En effet, "l'ACCR relaie l'action de levée de fond à l'échelle départementale, en faveur des malades de la pandémie de coronavirus qui sévit en Chine" indique la commune saint-andréenne.



Demandez le programme

Samedi 15 février

10h : Ouverture du village sur le site du centre culturel chinois

11h : Initiation au Taichi (Nei Jia Xiao Dao)

14h30 : Initiation Wushu (Ass. Wushu de Ile Maurice) au gymnase Michel Debré

16h : Démonstration danse en ligne et danse de salon

18h : Le grand défilé (parcours : mairie - avenue de la République - gue du Lycée - gymnase Michel Debré)

19h : Spectacle au Gymnase Michel Debré (1ère partie : show danses et Wushu avec le groupe Dan et Co et l'association Wushu de l'île Maurice. 2ème partie : spectacle artistique et culturel, Chine kaléidoscopique avec l'association Huang Shan)

Dimanche 16 février

10h : Ouverture du village - site centre culturel chinois

11h : Initiation Taichi (Nei Jia Xiao Dao)

14h : Danse du lion et des dragons(QI Lin et Ping Sheng)

14h30 : Tambour Sino Run (Qi lin)

14h45 : Taichi (Nei Jia Xiao Dao)

15h : Démonstration d’arts martiaux (Dojo OKA)

15h30 : Danse en ligne (Adelph)

16h : Danse K-Pop (Les Reset)

16h30 : Danse Coréenne (Kimchi Run)

17h : Danse Chinoise (Aroc)

17h30 : Défilé (AZN Réunion)

18h : Démonstration wushu (Ass. Wushu Ile Maurice)

19h : Mini Parade de Lions et Dragons (De L’Espace Culturel au Plateau Noir)

19h45 : Lâcher de Lanternes et animations féériques